(end) Eingerüstet ist derzeit die Neckarschleuse an der Otto-Konz-Brücke bei der Theresienwiese. Hintergrund sind Instandsetzungsarbeiten am so genannten Wehrverschluss sowie am Schleusensteg. Hier wird beim Wehrverschluss der alte Farbauftrag aufwendig entfernt und neue Farbe aufgebracht. nach Auskunft des zuständigen Wasser- und Schiffartsamt Heidelberg sind die Arbeiten bis Anfang November terminiert, die Gesamtkosten werden mit rund 600 000 Euro angegeben. Die Schleusenanlage Heilbronn besteht aus einer Doppelschleuse am linken Ufer und einem dreifeldrigem Wehr zum rechten Ufer hin. Unmittelbar unterhalb der Schleusenkammern (Baujahr 1953) kreuzt die Otto-Konz-Brücke den Neckar, deren Konstruktionsunterkante etwa 4,9 Meter über dem Oberwasserstand liegt. Dadurch kommt eine Verlängerung nach Unterstrom nicht in Betracht. Die Unterhaupt-Torverschlüsse, die dazugehörenden Antriebe sowie die Elektrotechnik beider Schleusenkammern wurden 1998 erneuert, während die Hubtore des Oberhauptes noch aus der Bauzeit stammen. An beiden Oberhäuptern wurde 1998 die Elektrotechnik ausgetauscht.