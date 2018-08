Stuttgart. (dpa/lsw) Die baden-württembergischen Kommunen haben im vergangenen Jahr im Vergleich der Bundesländer den höchsten prozentualen Schuldenzuwachs zu verzeichnen. Die Summe stieg zum 31. Dezember 2015 im Vergleich zum Vorjahr um 18,9 Prozent auf 8,506 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Das war die größte Veränderung im Vergleich der Bundesländer.

Der Schuldenstand der Kommunen in Baden-Württemberg ist aber immer noch deutlich niedriger als in vielen anderen Ländern. Die bayerischen Kommunen sind zum Beispiel mit 14,152 Milliarden Euro verschuldet. Am tiefsten stehen die Kommunen in Nordrhein-Westfalen in der Kreide - mit 55,109 Milliarden Euro.