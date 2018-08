Stuttgart (dpa/lsw) - Die baden-württembergischen Kommunen haben im vergangenen Jahr mehr Geld eingenommen als sie ausgegeben haben. Sie erwirtschafteten mit rund 900 Millionen Euro das fünfte Mal in Folge einen Überschuss und verdoppelten diesen im Vergleich zu 2014. Gemeindetagspräsident Roger Kehle erklärte die Entwicklung am Montag in Stuttgart mit gestiegenen Steuereinnahmen und damit, dass die Städte und Gemeinden zurückhaltend mit Investitionen gewesen seien.

Die stärkere Involvierung der Kommunen in die Gegenfinanzierung des Defizits im Landeshaushalt, die sich die grün-schwarze Landesregierung wünscht, erteilte er eine Absage. «Die Städte und Gemeinden werden nicht mehr Geld abgeben können an das Land, sondern die Städte und Gemeinden benötigen mehr Geld, um ihre Aufgaben erledigen zu können», sagte Kehle. Das dringendste Problem sei dabei die Finanzierung der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen in den Kommunen.

Die Verhandlungen zwischen Kommunen und Land sollen nach Kehles Angaben an diesem Dienstag beginnen. «Wer tatsächlich sparen will, der muss mit dem Sparen bei sich selber beginnen», mahnte er. Wer den Städten und Gemeinden in die Tasche greife, der greife den Bürgern in die Tasche. Denn die Kommunen müssten dann Steuern und Gebühren erhöhen oder ihre Leistungen für Bürger einschränken.

Die 2012 geschlossene Vereinbarung der Kommunen mit dem Land läuft in diesem Jahr aus. Derzeit steuern die Städte und Gemeinden jährlich 315 Millionen Euro zur Entlastung des Landesetats bei.