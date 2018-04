Von Bettina Wieselmann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Es hatte etwas vom Auftritt in der Höhle der Löwinnen: Wahlkämpfer Guido Wolf kam Mitte Februar zum Landesfrauenrat mit einem von CDU-Seite so nie gehörten Bekenntnis: "Gern" würde er das Landtagswahlrecht so verändert sehen, dass eine kleine Landesliste Frauen mehr Chancen auf ein Mandat einräumte, sagte der Spitzenkandidat.

Seit Jahr und Tag beklagt nicht nur der Landesfrauenrat die viel zu geringe Repräsentanz von Frauen im Landtag. Nur die Grünen müssen sich da keine Vorhaltungen gefallen lassen. Bei ihren Nominierungen schneiden Kandidatinnen seit jeher sehr gut ab. Von ihren jetzt gewählten 47 Abgeordneten sind 22 weiblich. Anders bei der CDU: 35 Männern stehen sieben Frauen gegenüber, bei der AfD sind drei von 23 Parlamentariern Frauen, bei der SPD lautet das Verhältnis 17:2, bei der FDP 11:1. Mit einem Viertel weiblicher Abgeordnete steht der neue Landtag zwar besser als die Vorgänger da, aber auch nicht toll.

Ausgleichen könnte die Männerorientierung der meisten Parteien bei der Kandidatenaufstellung im Wahlkreis die Einführung einer Landesliste. Sie würde, wie bei der Bundestagswahl, von den jeweiligen Parteitagen aufgestellt. So lässt sich steuern, was beim geltenden Einstimmen-Wahlrecht weitgehend dem Zufall überlassen bleibt: der Anteil von Frauen auf aussichtsreichen Plätzen.

Wie relevant das sein kann, hat der Wahltag deutlich gemacht: Dem bisherigen SPD-Fraktionschef Claus Schmiedel reichten am 13. März die 13 Prozent in seinem Ludwigburger Wahlkreis nicht mehr für ein Mandat. Auch die FDP verlor auf diese Weise schon mal ihre Fraktionsvorsitzenden Johann Peter Brandenburg (1976) und Hinrich Enderlein (1988).

Schon 1977/78 hatte sich der damalige SPD-Abgeordnete Frieder Birzele überlegt, "wie man die Vorteile des bestehenden Systems erhalten und die Nachteile minimieren kann." Mit seinem Kollegen Walter Krause schlug Birzele eine Wahlrechtsreform vor. Statt der heute mindestens 120 Sitze - davon 70 über Direktmandate und 50 über Zweitmandate - soll es weitere 20 oder 30 Mandate geben, die entsprechend dem Abschneiden der Parteien über die jeweilige kleine Landesliste zugeteilt werden.

Eine Aufblähung des Parlaments sieht Birzele, von 1976 bis 2006 Abgeordneter im Wahlkreis Göppingen, auch heute nicht. Durch Überhang- und Ausgleichsmandate liege die Landtagsgröße schon jetzt deutlich über den vorgesehenen 120 Mandaten.

Wie bei der Bundestagswahl könnten Wähler auch nach Personen- und Parteipräferenz unterschiedlich abstimmen. Mit der Erststimme bestimmten sie wie bisher 70 direkt gewählte Abgeordnete im Wahlkreis. Die Zweitstimme wäre ausschlaggebend für die Sitzverteilung im Landtag. Einerseits würden wie bisher 50 Zweitmandate vergeben. Zum Zug kommen dabei jene Kandidaten, die im Regierungsbezirk im Verhältnis zu den übrigen Bewerbern ihrer Partei zwar kein Direktmandat gewonnen, aber die höchste Stimmenzahl erreicht haben. Neu wären die zusätzlichen 20 oder 30 Mandate, die über die kleine Landesliste verteilt werden. Mit ihr könnten auch die Überhang- und Ausgleichsmandate verrechnet werden, so dass die tatsächliche Sitzzahl dauerhaft bei 140 oder 150 Sitzen festzumachen wäre. Das Schwergewicht läge noch immer bei jenen Abgeordneten, die entweder direkt im Wahlkreis gewählt oder über gute Ergebnisse vor Ort ein Zweitmandat errungen haben. Der mögliche Nachteil von Landeslisten-Kandidaten, eine nur bedingte Identifizierung mit dem Wahlkreis, wöge bei einer kleinen Liste nicht so schwer.

Baden-Württemberg steht mit seinem Einstimmen-Wahlrecht allein da. Bisher scheiterten alle Reformvorstöße von SPD und FDP an der CDU, die mit Abstand die meisten Direktmandate holte. Doch das Sein bestimmt bekanntlich das Bewusstsein. Die Chancen, dass sich Grüne und Schwarze eine Wahlrechtsreform vornehmen, sind nach der nicht nur für die CDU grundstürzend neuen Ausgangslage gegeben. Über den Kopf der Opposition würde sicher nichts entschieden: "Eine Wahlrechtsreform muss man im Einvernehmen hinkriegen", weiß Ex-Innenminister Frieder Birzele.