Stuttgart. (dpa/lsw) Sie bilden möglicherweise fünf Jahre lang eine grün-schwarze Regierung in Baden-Württemberg. Aber schon bei der Aufgabe, den passenden Ort für die Sondierungsgespräche zu finden, gab es ein kleines Kräftemessen zwischen Grünen und CDU. Die Grünen mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann wollten dem Vernehmen nach für Donnerstag eigentlich in das Haus der Architekten mit Blick auf Stuttgart einladen. Dort war vor rund fünf Jahren auch der Koalitionsvertrag mit der SPD ausgehandelt worden. Gerade deshalb will die CDU diesen geschichtsträchtigen Ort aber lieber meiden. Man einigte sich schließlich auf das Haus der Katholischen Kirche an der Stuttgarter Haupteinkaufsmeile, der Königstraße, als Verhandlungsort.