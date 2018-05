Stadtzukunft aus dem 3D-Drucker: So soll sich Heilbronn über die Bundesgartenschau 2019 hinaus entwickeln. Das Modell soll Anregungen geben. Foto: privat

Von Brigitte Fritz-Kador

Man könnte ja der Meinung sein, an einem Ostermontag etwas Besseres vorzuhaben: Für an die 400 Heilbronner war es die offizielle Eröffnung des "Knotenpunkt Inselspitze". In dieser großen Zahl kamen sie, auch zu den Führungen. Deren Ausgangspunkt war das Stadtarchiv, wo im Otto-Rettenmaier-Haus anhand des Modells der mittelalterlichen Stadt die Entwicklung Heilbronns bildhaft nachzuvollziehen ist, unterlegt mit Informationen von Annette Geisler vom Stadtarchiv. Sie legte dar, dass Heilbronn auch schon im Mittelalter eine Stadt im Aufbruch war.

Bei der zweiten Station, dem Modell der zerstörten Stadt Heilbronn im Ehrenhof des Rathauses, kommt man nicht umhin, die unterschiedlichen Ansichten über den gelungenen oder misslungenen Wiederaufbau von Heilbronn zu reflektieren, ihn aus dem damals herrschenden Zeitgeist heraus oder aus dem Heute zu beurteilen. Oberbürgermeister Harry Mergel sprach von der "zweiten Phase der Beurteilung" eines Themas, das offenbar gerade jetzt wieder in der Luft liegt, da es um die Identifikation der Heilbronner mit ihrer Stadt geht. Diese ist wohl auch oberstes Ziel der Insel-Spitze. Dass sich OB Harry Mergel nur wiederholen kann, wenn er den Aufbruch Heilbronns schildert, ist klar. Es gibt aber auch beachtenswerte Nuancen, z.B. wenn er den Bürgern verspricht, es gebe keinen "Blindflug in die Zukunft".

"Hier werden die Veränderungen spürbar", meint auch Buga-Geschäftsführer Hanspeter Faas und stellte die brisante Frage: "Wem gehört die Stadt?" In einem großen Artikel über Heilbronn hat sie auch der "Spiegel" aufgenommen - und kam dabei zu einem anderen Ergebnis im Hinblick auf die Schwarz-Stiftung. Faas’ Antwort: Dazu müssen alle Heilbronner ihren Beitrag leisten. Er empfahl die Inselspitze zu einem "Ort der Gespräche" zu machen. Das wird sie wohl auch, und, neben der Darstellung der Stadtentwicklung, ein Ort für die vielfältigsten Veranstaltungen. Gut, dass auch jene Vertreter der alternativen und jungen Kulturszene zur Eröffnung kamen, denen die Stadt diese Lokalität ja zuvor doch irgendwie vor der Nase weggeschnappt hat.

Susanne Villinger von der "Agentur Nordstadt" ist für die Bespielung verantwortlich. Sie sagt: "Grundsätzlich wird ein breit gefächertes Programm geboten, das sich in erster Linie mit den Themen Stadtentwicklung, Architektur, modernes Leben in der Stadt, Mobilität etc. befassen wird. Natürlich gibt es auch Literatur und Musik und gestartet wird mit einem zweitägigen Kurzfilmfestival. Es stehen bereits zahlreiche Veranstaltungen fest, aber es ist noch Raum für viele kreative Ideen." Mit Kunstausstellungen sei man für dieses Jahr bereits ausgebucht, "aber es gibt ja noch 2018!"

Mit diesem offenen Angebot, dem Ideenaustausch und dem kreativen Potenzial der Stadt biete man allen Beteiligten kostenfrei eine Fläche, um die Inselspitze zu einem großartigen Treffpunkt zu machen. Das Infoangebot der Inselspitze ist an fünf Tagen der Woche interaktiv und spielerisch zu erleben. Das gilt auch für das 14 Quadratmeter große Stadtmodell aus dem 3D-Drucker, das zugleich einen Blick in die Zukunft freigibt.

Ein "Aber" aber gibt es auch: Wird es dann auf der Bleichinsel, also am Neckar, unmittelbar neben Bildungscampus und Buga-Gelände kein Rollsportstadion mehr geben? Im Stadtmodell findet es nicht statt, hier ist eine Lücke. Für die Buga-Zeit wird es optisch hergerichtet, so der Stand der Dinge, sagt Sigrid Seeger-Losch vom Vorstand des REV. Aber dann? Um dessen Zukunft auf dem jetzt als "Campuspark" bezeichneten Gelände gab es einen regelrechten Zickzack-Kurs. Auch nachdem die Schwarz-Stiftung signalisiert hatte, sie habe kein Interesse daran. Rathaussprecher Christian Britzke sagt, man solle daraus keine voreiligen Schlüsse ziehen.