Von Carsten Linnhoff

Stuttgart/Gütersloh. In Krippen und Kindergärten in Deutschland wird die Betreuung immer besser, allerdings fehlen immer noch mehr als 100 000 Erzieher. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie der Bertelsmann-Stiftung hervor. Demnach kommen im Schnitt 9,3 Kinder auf eine Fachkraft, 2012 waren es noch 9,8 Kinder. Bei der Ganztagsbetreuung in Krippen kümmert sich ein Erzieher oder eine Erzieherin um 4,3 Kinder, drei Jahre zuvor waren es 4,8.

Für eine kindgerechte Betreuung empfehlen die Experten der Stiftung einen Schlüssel von eins zu drei bei den unter Dreijährigen und von eins zu 7,5 bei den Kindergartenkindern. Bundesweit fordert die Stiftung mit Sitz in Gütersloh zusätzlich 107 000 Vollzeitstellen für Erzieher in Krippen und Kindergärten. Das würde 4,8 Milliarden Euro kosten.

"Die Finanzierung erfordert eine gewaltige Kraftanstrengung, die von Bund, Ländern, Kommunen, Trägern und Eltern nur gemeinsam zu stemmen ist", sagt Jörg Dräger, Vorstand der Bertelsmann Stiftung. Zudem fallen Bildungschancen je nach Wohnort eines Kindes unterschiedlich aus. "Der Kita-Besuch allein verbessert nicht die Bildungschancen der Kinder. Es kommt auf die Qualität der Angebote an", sagt Dräger.

Kitas und Kindergärten im Südwesten haben bundesweit die besten Betreuungsschlüssel. Eine Fachkraft muss 7,3 Kindergartenkinder oder drei Kleinkinder betreuen. Das wiederholt bundesweit beste Ergebnis wurde im Land begrüßt. Doch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) meldete Zweifel an der Aussagekraft an.

"Wir freuen uns, dass wir relativ gesehen gut abschneiden", sagte die GEW-Vorsitzende Doro Moritz. Sie hält den Personalschlüssel allerdings für begrenzt aussagekräftig. "Das wird auf Grundlage der Vollbesetzung berechnet - niemand krank, niemand im Urlaub." Ihre Gewerkschaft gehe davon aus, dass 4500 Fachkräfte im Land fehlen.

"Es besteht weiterhin großer Bedarf an Fachkräften", sagte auch eine Sprecherin des Kultusministeriums. Das Land habe zuletzt die Ausbildungskapazitäten erhöht. "Die neue Landesregierung will diesen Kurs weiterfahren." Der Staatssekretär im Kultusministerium, Volker Schebesta (CDU), bezeichnete Baden-Württemberg als "Musterland bei der Qualität in der frühkindlichen Bildung".

Der Betreuungsschlüssel in Krippe oder Kindergarten ist ein Qualitätsmerkmal. Seit Jahren stellen die Städte und Gemeinden immer mehr Personal für die Kinderbetreuung ein, wie das Statistische Landesamt erfasst hat. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der rechnerischen Vollzeitstellen im Öffentlichen Dienst in den Kitas demnach um knapp elf Prozent auf rund 29 000. Bundesweit meldeten die Statistiker einen Anstieg um 5,2 Prozent.