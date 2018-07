Teilnehmerin einer Kita-Streik-Kundgebung am vergangenen Dienstag, 11. Mai, in Stuttgart. Foto: Daniel Naupold/dpa

Stuttgart. (dpa) Auch am Dienstag werden wieder viele Kindertagesstätten im Südwesten bestreikt. Fast flächendeckend bleiben die Einrichtungen zu, in Mannheim und Stuttgart wird die gesamte Woche durchgestreikt. Wie es dann weitergeht, dürfte sich Mitte der Woche entscheiden. Verdi rechnet bei einer Kundgebung am Dienstag in Ludwigshafen mit 7000 Teilnehmern aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg.

Für die bundesweit 240.000 Beschäftigten, davon 40.000 im Südwesten, fordern Verdi und GEW eine bessere Eingruppierung - im Schnitt geht es etwa um 10 Prozent mehr Lohn und Gehalt. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände hält das für unbezahlbar. Sie hatte die Gewerkschaften zur Rückkehr an den Verhandlungstisch aufgerufen.