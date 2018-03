Stuttgart. (dpa-lsw) In Baden-Württemberg wird seltener Kirchenasyl gewährt, obwohl die Fallzahlen bundesweit steigen, wie die Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche mitteilte. Nachdem im Jahr 2015 in 19 Fällen Kirchenasyl im Südwesten gewährt wurde, waren es 2016 nur noch sieben Fälle. Bundesweit stieg die Zahl von 222 im März 2015 auf 316 Fälle im März 2017.

Die Tradition des Kirchenasyls sei nicht überall gleich ausgeprägt, sagte ein Sprecher der Arbeitsgemeinschaft.: "In Baden-Württemberg waren die Zahlen bisher nie besonders hoch." Der evangelische Asylpfarrer in Württemberg, Joachim Schlecht, sagte, dass durch Netzwerke der Kirche oft andere Lösungen gefunden würden.

Es sei richtig, nur in besonderen Härtefällen Kirchenasyl zu gewähren, um das Instrument glaubwürdig zu halten. Auch der zuständige Referent der evangelischen Landeskirche Baden, Jürgen Blechinger, spricht angesichts der geringen Zahlen von einer "glücklichen Situation".

Die evangelische Landeskirche Württemberg hat derzeit zwei Kirchenasylfälle. Anderswo, etwa in der evangelischen Landeskirche Baden und in der katholische Diözese Rottenburg-Stuttgart, lebt derzeit niemand im Kirchenasyl.