Von Michael Evers

Hannover/Seligenstadt. Das Paar vor dem Traualtar war sich einig - in der großen Kirche aber herrscht weiterhin Uneinigkeit. Auch nach der ersten evangelischen Trauung eines schwulen Paares in Hessen gibt es bei den Protestanten keinen einheitlichen Kurs. Selbst ein Bischof äußerte grundlegende Kritik. Dabei gibt es an der Kirchenbasis Hoffnung, dass das evangelische Vorpreschen zu Bewegung im Umgang mit Homosexuellen auch in der katholischen Kirche führen könnte.

Während bei den Katholiken allein Rom die Richtung vorgibt, kann die evangelische Kirche kleine Schritte nach vorn auch in der Provinz wagen. Nachdem die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau im Juni einen entsprechenden Leitfaden verabschiedet hatte, kam es am Samstag in Seligenstadt bei Frankfurt zur ersten Trauung eines schwulen Paares, das neben dem Segen auch eine kirchliche Beurkundung erhielt. In der bayerischen Heimatgemeinde war dies nicht möglich, deswegen kam das Paar nach Hessen.

Eine Einheitsregel, wie mit homosexuellen Trauwilligen zu verfahren ist, will und kann die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) den Landeskirchen nicht vorschreiben. Von skeptischen Minen seiner katholischen Kollegen bei einem Treffen in Mainz am Wochenende berichtete der Braunschweiger Bischof Friedrich Weber. "Die Katholiken waren in hohem Maße überrascht." Für die Ökumene sei die weitgehende Gleichstellung homosexueller Paare mit einer klassischen Eheschließung nicht hilfreich, warnte er. Eine Segnung könne zwar stattfinden, sie dürfe aber keine Gleichsetzung mit der Institution Ehe bedeuten. Wenn schon, solle die EKD eine Regelung im Konsens mit den Landeskirchen finden.

Vor zwölf Jahren noch gab es um die Segnung homosexueller Paare, die ebenfalls von der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau vorangetrieben wurde, noch großen Wirbel. Inzwischen ist sie in 14 der 20 Landeskirchen gängige Praxis. In ihrem neuen Positionspapier zur Familie ruft die EKD unter anderem auch zur Unterstützung von Patchworkfamilien und gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften auf, zum Thema Sexualität ist ebenfalls ein neues Grundsatzpapier in Arbeit. Auch zum Thema Homosexualität sind dort andere Worte als im Vorgängerpapier von 1973 zu erwarten. Auch wenn damit den Landeskirchen keine Vorschriften gemacht werden, wird doch die künftige Linie der Kirche deutlich.

"Von der EKD könnte ein wichtiger Impuls kommen, der ist richtungsgebend", meinte der Sprecher der Ökumenischen Arbeitsgruppe Homosexualität und Kirche, Markus Gutfleisch. "Auch in der katholischen Kirche gibt es Hoffnung auf Veränderung." Die Bewegungen in der evangelischen Kirche würden von den Katholiken genau beobachtet. Die Offenheit von Papst Franziskus, auch Homosexuellen gegenüber, mache Hoffnung.