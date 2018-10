Von Volker Knopf

Karlsruhe. Es mutet schon ein wenig skurril an. Ein Spielplatz mitten auf einem Friedhof? Wackeltiere, Rutsche und Schaukel stehen vor Grabsteinen und Blumenkränzen. Eine ältere Dame läuft mit einer Gießkanne vorbei und schüttelt den Kopf. "Ich verstehe nicht, was das soll. Hier sollen doch die Toten im Mittelpunkt stehen. Wie man auf solche Ideen kommt, kann ich nicht nachvollziehen", meint sie achselzuckend.

In jedem Fall betritt der Karlsruher Hauptfriedhof mit dem ungewöhnlichen Projekt völliges Neuland. Ein spezielles Areal für trauernde Kinder wurde kürzlich der Öffentlichkeit vorgestellt. Dieses soll künftig ein Baustein für die Trauerarbeit von Kindern und Jugendlichen sein. Es gibt einerseits einen Spielplatz mit leise funktionierenden Spielgeräten. Wenn man jedoch über eine Brücke schreitet, geht man von der "heilen Kinderwelt" in die so genannte"Trauerwelt".

Dort sind Spielgeräte vorhanden, die bewusst nicht funktionieren. Der Sandkasten ist betoniert, die Schaukel bewegt sich nicht, die Wackeltiere stehen still. Es gibt von Kindern beschriftete Info-Tafeln, auf denen sie die Verzweiflung über den Verlust eines Elternpaares zum Ausdruck bringen.

Dass das neue Angebot des Hauptfriedhofs im Karlsruher Osten kontrovers aufgenommen würde, war den Machern von Anfang an klar. Doch Bürgermeister Klaus Stapf, der für das Bestattungswesen der Fächerstadt verantwortlich ist, macht deutlich. "Wir möchten mit diesem Angebot Hilfestellung leisten. Gerade Kinder werden durch den Tod von Angehörigen in ihrer Welt schwer erschüttert. Wir wollen Kinder nicht an den Rand drängen, sie gehören ins Zentrum, in unsere Mitte."

Das Karlsruher Konzept ist gänzlich neu. Zwar gibt es sporadisch Spielplätze hinter Friedhofsmauern in Deutschland, aber bis dato nicht mitten auf einem "Gottesacker".

"Das ist in Deutschland, wenn nicht in Europa, einzigartig. Aber es ist definitiv der richtige Weg, zumal die Umsetzung mit großer Ernsthaftigkeit geschehen ist", betont Professor Reiner Sörries, Direktor des Museums für Sepulkralkultur in Kassel, und fügt hinzu: "Es ist ja so: Der Friedhof, der nur seine Toten bestattet, wird selbst bald tot sein. Wir sollten uns auch auf einem Friedhof an das Leben erinnern." Dem Leiter des Karlsruher Friedhofs- und Bestattungsamts, Matthäus Vogel, attestiert er mit Mut und Innovationskraft, ein derartiges Konzept umzusetzen.

"Dass unser Projekt kontrovers begleitet wird, war uns klar. Aber ein Friedhof ist eben auch ein Ort für die Angehörigen und da gehören die Kinder dazu", sagt der Chef des 1873 von Josef Durm gestaltenen Parkfriedhofs. Das auf den ersten Blick überraschend wirkende Konzept wurde von Vogel gemeinsam mit Barbara Kieferle-Stotz entwickelt und an das Areal "Lebenswelten" angegliedert. Und in einem sind sich die Macher ebenfalls sicher. Ein Kinderlachen auf einem Gräberfeld kann durchaus auch ein wenig tröstlich wirken.