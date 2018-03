Stuttgart. (dpa/lsw) Knapp acht Prozent der Kinder im Südwesten sind abhängig von Hartz IV. Damit schneidet Baden-Württemberg im Bundesvergleich sehr gut ab. Nach Zahlen der Bundesagentur für Arbeit geht es nur den Kindern in Bayern mit einer Quote von 6,5 Prozent besser. In absoluten Zahlen bezogen die Familien von 116.000 jungen Baden-Württembergern unter 15 Jahren im Dezember 2015 diese Leistung. Das waren 2,9 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Auf Platz drei landete Rheinland-Pfalz mit einer Quote von sogenannten nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten von 11,3 Prozent, auf Platz vier kam Niedersachsen (14,1 Prozent). Schlusslichter waren Bremen und Berlin mit Quoten von jeweils 31,5 Prozent.

Insgesamt sind in Ostdeutschland 20,3 Prozent der unter 15-Jährigen Hartz-IV-abhängig, in Westdeutschland 13,0 Prozent. Die Linken-Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermann hatte die Statistik anlässlich des internationalen Kindertages am 1. Juni erfragt.