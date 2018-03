Willkommen in Schwaben: Der zweieinhalbjährige Mahde aus Afghanistan spielt in der Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge. Foto: dpa

Von Roland Muschel

Spielen", sagt das Mädchen und schaut lächelnd auf. Fred Sauter, 56, greift nach einem Schwarzwaldhof-Puzzle. "Wie heißt du? Ich bin der Fred." Elona, erwidert die Kleine, und: "Danke!" Für mehr reicht es auf Deutsch offenbar noch nicht. Sie kommt aus dem Kosovo.

Nun versucht sich Elona im beschaulichen Meßstetten auf der Schwäbischen Alb an einem Puzzle und der neuen Sprache, und Fred Sauter ist einer der Menschen, die ihr und Hunderten weiteren Flüchtlingen aus Syrien, Iran, dem Balkan, helfen. Dabei, in Deutschland anzukommen und das Land zu verstehen, das ihre neue Heimat werden soll. Dabei, die vielen Puzzleteile zu einem Bild zusammenzufügen. Möglichst zu dem idyllischen, das auf der Verpackung abgebildet ist. Nicht zur hässlichen Fratze.

"Tröglitz ist überall", hat Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) nach dem Brandanschlag auf eine Asylbewerberunterkunft gewarnt. Fremdenfeindlichkeit sei ein bundesweites Problem. Die neue "Mitte"-Studie der Uni Leipzig bestätigt das im Kern. Die Autoren testen Einstellungen anhand von Aussagen wie dieser: "Die Ausländer kommen nur hierher, um unseren Sozialstaat auszunutzen." Oder: "Eigentlich sind die Deutschen anderen Völkern von Natur aus überlegen." Demnach sind ausländerfeindliche Einstellungen weit verbreitet. Am stärksten in Sachsen-Anhalt mit 42 Prozent Zustimmung, gefolgt von Bayern mit 33 Prozent. Mit knapp 17 Prozent steht Baden-Württemberg noch am besten da.

"Mensch ist Mensch", erklärt der pensionierte Berufssoldat Sauter seine Motivation, die Arbeit der vielen freiwilligen Helfer im Begegnungszentrum gegenüber der Landeserstaufnahmestelle (LEA) für Flüchtlinge in Meßstetten zu koordinieren. "Bei uns fließt noch Milch und Honig - ich möchte mit den Kriegsflüchtlingen nicht tauschen."

So sehen das viele hier. Etwa 75 Ehrenamtliche aus Meßstetten und Umgebung bringen sich in dem umfunktionierten ehemaligen Soldatenheim für die Asylbewerber ein. Sie bieten im Großen Saal, wo Sauter vor über 35 Jahren seine Hochzeit gefeiert hat, Deutschkurse an, oder betreiben, ein Stockwerk drunter, einen Computerraum. Andere sortieren die Flut an Kleiderspenden. Bei Sauter privat werden auch oft Kleidersäcke abgeladen. Die Leute wissen: Der Fred arbeitet in der LEA, da wird die Spende schon bei den Richtigen ankommen.

Dabei hatten Rechtsextreme auch in dem 5000-Einwohner-Ort versucht, Widerstand dagegen zu organisieren, dass 1000 Flüchtlinge in der früheren Kaserne unterkommen sollen. Bei der ersten Info-Veranstaltung wollten sie punkten - und wurden ausgebuht. Meßstetten hat schon nach dem Zweiten Weltkrieg Heimatvertriebene aufgenommen. Der Ort ist dank der meist nur für wenige Jahre stationierten Soldaten und ihre Familien einerseits hohen Durchlauf und andererseits eine gewisse Weltläufigkeit gewohnt.

"Die Bürger waren nicht gewillt, sich von den Rechten vereinnahmen zu lassen", sagt Integrationsministerin Bilkay Öney, 44, im Rückblick über das Treffen. Damals hatte sie "großen Respekt"; sie hatte die Stimmung vor Ort nach eher alarmierenden Berichten schwer einschätzen können, erzählt sie. Sie konzentrierte sich darauf, die Herzen der Menschen zu erreichen. Es hat funktioniert. Die Voraussetzung dafür hatten viele geschaffen, "der Bürgermeister, der Landrat, die Kirchen". Für sie selbst war es "ein Schlüsselerlebnis meiner Tätigkeit als Integrationsministerin". Sie spricht seither von den "Mutbürgern von Meßstetten". An jenem Abend hat die türkischstämmige Öney, selbst aus Berlin zugewandert, Mittlerin in einem heiklen politischen Feld, ihren Frieden mit vielem gemacht.

Wenn man so will, ist Meßstetten der Gegenentwurf zu Tröglitz. Nicht die Ausländerfeinde bestimmen den Diskurs. Sondern Ehrenamtliche, Kirchen und pragmatische Politiker, unabhängig von der Parteizugehörigkeit.

Dass die Ausländerfeindlichkeit im Land des Ehrenamts vergleichsweise gering ist, hat noch weitere Ursachen. Der relative Reichtum und die Tatsache, dass nahezu Vollbeschäftigung herrscht und die Bürger keine großen Zukunftssorgen haben, die sie auf andere projizieren, spielen eine große Rolle - gerade im Vergleich zu den neuen Ländern. "Aber es liegt nicht nur am Wohlstand", sagt Gökay Sofuoglu, 53, der Bundesvorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland. "Das zeigen die erschreckenden Werte für Bayern."

Mit 18 ist Sofuoglu aus politischen Gründen aus der Türkei nach Stuttgart geflüchtet, wo sich CDU-OB Manfred Rommel bereits Gedanken um Integration machte, als viele noch am irrigen Bild vom "Gastarbeiter" pinselten. "Das Thema war auch unter der alten schwarz-gelben Landesregierung liberal besetzt", sagt Sofuoglu. "Die Migrantenfrage ist hier nie polarisiert worden."

Keine Unterschriftenaktion gegen die doppelte Staatsangehörigkeit wie in Hessen 1999. Kein Wahlkampf für eine "Ausländermaut" wie jüngst in Bayern. Als die Republikaner in den 1990er Jahren im Landtag saßen, hat ihnen keine der etablierten Parteien auch nur den kleinen Finger gereicht.

Die Ergebnisse der Leipziger Studie deckten sich mit seinem persönlichen Erleben, sagt Sofuoglu. Er war gerade ein paar Tage in Berlin, nun sitzt er vor dem Café Künstlerbund im Herzen Stuttgarts in der Abendsonne. Obwohl das Positive überwiegt: Nur auf gut Wetter will Sofuoglu angesichts der dunklen Wolken am Horizont nicht machen. So sind allein 2014 im Südwesten 14 rechtsextremistisch motivierte Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte registriert worden. Die Aufarbeitung der NSU-Mordserie und deren Verbindungen ins Land lässt zumindest den Schluss zu, dass hiesige Behörden vorhandene Spuren nur nachlässig verfolgt haben. "Das spricht für Desinteresse oder Angst, an einem Tabuthema zu rühren", sagt Sofuoglu. Sollte nicht sein, was nach der positiven Selbstwahrnehmung der Baden-Württemberger gar nicht sein konnte?

Für die Zukunft wünscht sich Sofuoglu mehr Migranten in Entscheidungsgremien und in Führungsfunktionen im öffentlichen Dienst - Partizipation auf Augenhöhe. "Baden-Württemberg hat da noch viel nachzuholen."

Und auch in Meßstetten ist nicht nur Heile-Welt-Stimmung: Noch diesen Monat soll ein Streetworker seine Arbeit aufnehmen, um Konflikten zwischen Bürgern und Flüchtlingen vorzubeugen. "Die Stimmung im Ort ist bisher gleichbleibend positiv", sagt Bürgermeister Lothar Mennig. "Aber man muss jetzt aufpassen, dass sie nicht kippt."