Von Bettina Grachtrup und

Christoph Trost

Stuttgart/München. Der Vize-Chef der SPD-Bundestagsfraktion, Gernot Erler, beschäftigt seine Lebensgefährtin in seinem Wahlkreisbüro - die SPD sieht darin aber kein Problem. Die Generalsekretärin der Südwest-SPD, Katja Mast, sagte am Dienstag: "Gernot Erler hat daraus noch nie ein Geheimnis gemacht. Vor Ort in Freiburg ist das seit vielen Jahren bekannt." Kein Mensch habe damit bislang ein Problem gehabt. "Ich wüsste nicht, warum wir als Partei damit ein Problem haben sollten."

Erler (dpa-Foto) bildet zusammen mit Mast das Spitzenduo der SPD in Baden-Württemberg für die Bundestagswahl im September. Er ist der einzige Sozialdemokrat, der im Südwesten bei der Wahl 2009 ein Direktmandat holte. Mehrere Zeitungen hatten berichtet, dass der 69-Jährige seine Lebensgefährtin in seinem Freiburger Wahlkreisbüro beschäftigt. Das Arbeitsverhältnis stehe im Einklang mit dem Abgeordnetengesetz und den Rechtsvorschriften des Deutschen Bundestages, sagte Erler.

Nichteheliche Lebensgemeinschaften fallen nach Angaben des Bundestages nicht unter das Abgeordnetengesetz. Aber: "Der Ersatz von Aufwendungen für Arbeitsverträge mit Mitarbeitern, die mit dem Mitglied des Bundestages verwandt, verheiratet oder verschwägert sind oder waren, ist grundsätzlich unzulässig."

Auf die Frage, ob der Vorgang Erler Stimmen kosten könnte, sagte Mast: "Gernot Erler ist seit vielen Jahren in Freiburg fest verankert. Ich bin sicher, er wird auch dieses Mal wieder das Direktmandat holen." CDU-Landeschef Thomas Strobl bemerkte: "Nach den Buchstaben der Gesetze und der Vorschriften ist es juristisch nicht angreifbar, seine Lebensgefährtin zu beschäftigen." Der Vorgang zeuge aber von einem fehlenden Gespür dafür, was anständig sei, was sich gehöre und was nicht. "Herr Erler sollte schleunigst Konsequenzen ziehen."

Im Zuge der Verwandtenaffäre in Bayern will die Staatsanwaltschaft Augsburg nun gegen den zurückgetretenen CSU-Fraktionschef Georg Schmid ein Ermittlungsverfahren einleiten. Das gehe aus einer Mitteilung der Ermittler an das Parlament hervor. Die Immunität Schmids ist damit laut Landtag noch nicht förmlich aufgehoben. Die Staatsanwaltschaft kann aber, nachdem sie das Parlament informiert hat, ein Ermittlungsverfahren einleiten - wenn innerhalb von 48 Stunden kein Widerspruch von Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU), dem Vorsitzenden des Rechtsausschusses oder dessen Stellvertreterin kommt.

Es geht um den Vorwurf, dass Schmid seine Frau möglicherweise jahrelang als Scheinselbstständige beschäftigt hat. Er hatte seine Frau für Büroarbeiten als Subunternehmerin angestellt.