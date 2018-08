An einer Toilette im Wildparkstadion hängt am 20.02.2016 ein Schild auf dem steht « WC wegen Wasserrohrbruch in der Waldstadt derzeit nicht funktionsfähig». Foto: dpa

Karlsruhe. (dpa/lsw) Das Wassernetz in Karlsruhe ist wieder stabil. Dies teilten die Karlsruher Stadtwerke mit. Ein Rohrbruch in einer Hauptleitung hatte die Wasserversorgung am Samstagmorgen in mehreren Stadtteilen lahmgelegt, sagte ein Sprecher der Stadtwerke. Etwa 150 000 Haushalte waren direkt vom Ausfall betroffen. Rund zwei Stunden saßen Bürger auf dem Trockenen. "Zum Kaffeekochen hatte es gerade noch gereicht, zum Duschen nicht mehr", sagte der Sprecher weiter. Der Druckabfall sei vor allem im nördlichen Teil der Stadt zu spüren gewesen. Verletzt wurde niemand.