Karlsruhe. (pol/mün) Ein herrenloser Koffer hat am Freitagnachmittag gegen 16.35 Uhr einen größeren Einsatz von Polizei und Bundespolizei in Karlsruhe ausgelöst. In Karlsruhe wurde im Bereich des Bundesverfassungsgerichtes ein herrenloser Koffer von einem Passanten gefunden, teilt die Polizei mit. Sofort habe er die Bundespolizei beim Bundesverfassungsgericht informiert, die ihrerseits das Polizeipräsidium Karlsruhe verständigte.

Da der Koffer als "Sprengstoffverdächtiger Gegenstand" eingestuft wurde, musste eine weiträumige Sperrung aufgebaut werden. Unter anderem wurden die Schlossplatzunterführung gesperrt sowie die Baustelle am höchsten bundesdeutschen Gericht geräumt. Der Entschärferdienst des Landeskriminalamtes röntge den Koffer und konnte Entwarnung geben. Er war leer und es bestand keine Gefahr, teilt die Polizei mit.

Durch den Polizeieinsatz und die Sicherungsmaßnahmen kam es in Karlsruhe zu Störungen im abendlichen Berufsverkehr. Insgesamt waren über zwei Dutzend Beamte des Polizeipräsidiums Karlsruhe und der Bundespolizei im Einsatz.