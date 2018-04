Karlsruhe. (dpa-lsw) Aufnahmestopp für Flüchtlinge: Wegen eines Masernausbruchs ist die zentrale Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge (LEA) mindestens bis nächsten Montag geschlossen. «Niemand wird derzeit dort neu aufgenommen und niemand verlegt», sagte ein Sprecher des Regierungspräsidiums am Dienstag. Die neun Karlsruher Außenstellen der LEA mit rund 850 Flüchtlingen sind von den Maßnahmen allerdings nicht betroffen. In der Hauptstelle der LEA in der Durlacher Allee war nach Angaben der zuständigen Landratsamtes in der vergangenen Woche ein dreijähriges Kind an Masern erkrankt. Es befindet sich derzeit im Begleitung seiner Mutter im Krankenhaus.

Alle etwa 900 Flüchtlinge, die sich derzeit in der Hauptstelle befinden, werden seit Montag geimpft, sagte Vize-Landrat Knut Bühler, der in der Behörde für den Bereich Gesundheit zuständig ist. Die großangelegte Impfaktion sollte bis Mittwoch beendet sein. In der Außenstelle Mannheim waren bereits am vergangenen Freitag alle rund 550 Flüchtlinge geimpft worden, nachdem einige von ihnen zuvor mit dem Kind während der Eingangsuntersuchung in Kontakt gekommen waren.

Eine Masernerkrankung in Flüchtlingsunterkünften sei hierzulande sehr selten, sagte Bühler. Bei den verbindlichen Eingangsuntersuchungen, denen Flüchtlinge sich unterziehen müssen, bevor sie in Gemeinschaftsunterkünfte kommen, seien die häufigsten Erkrankungen Scabies (Krätze) sowie auch Tuberkulose. Sollten Flüchtlingen sich der Impfung verweigern, würden sie vorsorglich isoliert werden. Bislang habe sich aber jeder impfen lassen.

Alle Flüchtlinge, die in Baden-Württemberg neu ankommen, werden zunächst in der LEA mit ihren Außenstellen untergebracht und von dort nach durchschnittlich vier Wochen auf die Landkreise und Kommunen verteilt. Wegen der Schließung der Hauptstelle waren am Wochenende zwei Notunterkünfte angemietet worden, um alle Neuankömmlingen aufnehmen zu können.