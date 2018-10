Karlsruhe (dpa/lsw) - Drei Bewohner eines Wohnhauses in Karlsruhe sind bei einem Brand verletzt worden, einer davon schwer. Die Polizei war zunächst davon ausgegangen, dass der Brand in einem Behindertenwohnheim ausgebrochen war. Es handelt sich jedoch um ein Mehrparteienhaus, in dem auch Behinderte wohnen.

Ein 53-jähriger Mann wollte am Sonntagabend Fotos verbrennen, dann griff das Feuer über, wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte. Aufgrund einer Beinamputation ist der Mann erheblich eingeschränkt. Zwei Mitbewohner retteten den Mann trotz starker Rauchentwicklung aus seiner Wohnung. Er kam in ein Krankenhaus.

Zwei weitere Bewohner wurden in eine Klinik gebracht. Zehn weitere Personen, die den Rettungskräften vorgestellt wurden, benötigten keine ärztliche Versorgung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 000 Euro. Zwei Wohnungen sind in der von 15 Parteien bewohnten Einrichtung derzeit nicht bewohnbar.

Die Polizei