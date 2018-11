Karlsruhe. (dpa) Ein Schmuckhändler hat sich in Karlsruhe erbittert gegen einen Überfall gewehrt und drei Räuber davongejagt. Die vermummte Männer seien am Samstag in das Geschäft des 65-jährigen Schmuckhändler gestürmt, teilte die Polizei mit. Mit Fäusten und einem Schirm hätten sie auf den Mann eingeschlagen. Schließlich hätten sie versucht, ihn mit einem Elektroschockgerät außer Gefecht zu setzen. Doch so leicht ließ sich der 65-Jährige nicht ausrauben. Er wehrte sich vehement und konnte die Täter schließlich ohne Beute in die Flucht schlagen. Von ihnen fehlte zunächst jede Spur.