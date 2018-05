Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Die Kanzlerin greift zu einem etwas martialischen Bild. Die vielen Lobreden seien "ein bisschen komisch, wenn man es gewohnt ist, den ganzen Tag im Kampf zu verbringen", sagt Angela Merkel (CDU), als sie den Eugen-Bolz-Preis im Stuttgarter Neuen Schloss entgegennimmt. Die Aufnahme von Asylbewerbern in Deutschland und die Förderung der Bereitschaft, Menschen in Not bei uns willkommen zu heißen, sei Ausgangspunkt der Verleihung, sagt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Reinhard Kardinal Marx, in seiner Laudatio.

Die Auszeichnung für Zivilcourage ist nach dem früheren württembergischen Staatspräsidenten Eugen Bolz, der 1945 von den Nazis hingerichtet wurde. Bolz, Mitglied der katholischen Zentrumspartei, gehörte vor dem Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 zum Kreis der Eingeweihten und war als Kultusminister für eine neue Reichsregierung vorgesehen. Den Preis vergibt seine Geburtsstadt Rottenburg am Neckar seit 2007 gemeinsam mit dem dortigen Bistum, ein Verfahren zur Seligsprechung läuft.

"Sie haben gehandelt und geholfen", lobt Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann die Politik der Kanzlerin vom Spätsommer 2015. "Und sie haben deutlich gemacht, dass das Asylrecht als Grundrecht nicht quantitativ begrenzt werden kann."

Das ist natürlich ein Seitenhieb auf die CSU und ihre Forderung nach einer Obergrenze - und zugleich eine Verneigung vor Merkel, deren Europa- und Flüchtlingspolitik Kretschmann schon im Landtagswahlkampf 2016 unermüdlich gepriesen hat. Da konnte man die Lobgesänge vielleicht noch als Taktik einstufen; als letztlich erfolgreichen Versuch, der CDU Wähler in der Mitte abspenstig zu machen, die sich an der parteiinternen Merkel-Kritik störten. Jetzt aber passen sie eigentlich nicht mehr in die Zeit des aufkeimenden Bundestagswahlkampfs, wo die Grünen auf Bundesebene auf allzu laute Merkel-Loblieder gerne verzichten würden. Schon am Vortag hatte Kretschmann an der anstehenden Türkei-Reise der Kanzlerin nichts auszusetzen gehabt, im Gegenteil: "Wer, wenn nicht sie," könne dort etwas zum Besseren bewirken, fragte er rhetorisch.

Merkel selbst nimmt das Wort "Flüchtlinge" in ihrer Dankesrede nur einmal in den Mund, fast beiläufig, als sie für ein starkes, solidarisches Europa wirbt und die "mangelnde Solidarität" innerhalb der EU bei der Aufnahme von Asylsuchenden beklagt. Im Wahljahr will sie das heikle Flüchtlingsthema offenbar nicht zu sehr strapazieren. Sie sei, sagt sie noch, gar nicht mehr gewöhnt, so viel Lob für ihre Politik zu hören.