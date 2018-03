Von Daniel Bräuer und Sören S. Sgries

Heidelberg. Erst die Niederlage als CDU-Spitzenkandidat, dann der Spott über sein "Ministerium für Allerlei": Guido Wolf, der Justiz-, Europa- und Tourismusminister (Foto: Alex), hat harte Zeiten hinter sich. Doch bei seinem Besuch in Heidelberg sagt der 54-Jährige: "Ich fühle mich wohl und bin im neuen Amt angekommen" - und zudem sei der Ressortzuschnitt "absolut naheliegend". Die Botschaft sei: "Dieses Europa braucht eine starke Grundlage der Rechtsstaatlichkeit, der Verfassungsmäßigkeit und der Demokratie", so der Minister.

Herr Wolf, nach einigen Monaten im Amt: Was haben Sie als die größte Baustelle identifiziert?

Im Mittelpunkt steht die Erwartungshaltung der Bevölkerung an einen funktionierenden Rechtsstaat. Die dritte Gewalt wird teilweise nicht als eine solche im Staat wahrgenommen. Den Stellenwert der Justiz will ich politisch untermauern.

Zunächst einmal durch eine personelle Stärkung?

Die Justiz ist berufen, Recht durchzusetzen. Sie tut es auch. Aber sie braucht dafür die notwendigen Ressourcen. Wir haben ein System, Peb§§y, das dokumentiert, wie hoch der Arbeitsaufwand ist. Danach haben wir einen Bedarf von 213 Stellen bei Gericht und Staatsanwaltschaften.

In den Nebenabsprachen zum Koalitionsvertrag sind dafür strukturell 10 Millionen Euro veranschlagt.

Das wird nicht reichen. Wir brauchen ein Mehrfaches - ich gehe von bis zu 20 Millionen Euro aus. Zudem haben wir weiteren Bedarf im Strafvollzug oder bei den Wachtmeistern an den Gerichten.

Terror ist derzeit das bestimmende Thema. Der Täter von Ansbach war ein geduldeter Flüchtling, straffällig, aber auf freiem Fuß. Versagt der Rechtsstaat beim Schutz der Bürger?

Da greifen Ausländer- und Strafrecht ineinander. Ich bin unverändert der festen Überzeugung: Wenn Menschen sich nicht an die Spielregeln des Rechts halten, müssen sie neben der strafrechtlichen Bewertung ihrer Tat auch konsequente Antworten durch Abschiebung bekommen.

Gerade der CSU kann man sicherlich nicht nachsagen, dass sie zu blauäugig in der Flüchtlingsdiskussion agiert. Ansbach zeigt: Offensichtlich ist die Härte leichter gefordert als umgesetzt.

Es stimmt, angesichts der hohen Zuwanderung muss noch konsequenter durchgegriffen werden. In unseren Gefängnissen haben wir einen immer höheren Anteil an ausländischen Häftlingen oder Häftlingen mit Migrationshintergrund. Ich sage: Wer kommt, muss sich an die Spielregeln halten. Wer dagegen verstößt, muss ein schnelles Verfahren bekommen. Straftäter dürfen nicht monatelang frei herumlaufen. Wenn wir in diesem Bereich nicht liefern, verlieren die Leute den Glauben an den Rechtsstaat.

Sie berichten über eine zunehmende Zahl von verurteilten Straftätern insbesondere aus den Maghreb-Staaten.

Das stimmt. Wir haben bei den Maghrebstaaten einen erheblichen Zuwachs von Häftlingen - seit 2011 hat sich die Zahl fast vervierfacht. Allein seit März 2015 ist ihre Zahl von 156 auf 355 gestiegen. Das ist eine Personengruppe, die in besonderer Weise auffällig ist. Da geht es um Diebstahldelikte, Eigentumsdelikte, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz - es gibt nichts an Straftaten, was in diesem Bereich ausgelassen wird. Umso wichtiger ist es, dass wir die Maghrebstaaten endlich als sichere Herkunftsländer einstufen - als Abschreckung, aber auch, damit wir die Straftäter endlich schneller abschieben können.

Muss auch die Schwelle gesenkt werden, ab der abgeschoben werden darf?

Ich sehe hier keine Defizite im Gesetzgebungsbereich, sondern im Vollzugsbereich.

Ist eine Resozialisierung für diese Menschen, die ja keine Zukunft in Deutschland haben, sinnvoll?

Ich will keinen der Häftlinge von vornherein ausnehmen. Aber wir müssen unsere Ressourcen auf diejenigen konzentrieren, von denen wir annehmen, dass sie hierbleiben, und die echte Resozialisierungschancen haben.

Anderes Thema: Sie treiben derzeit ein Verbot des Kopftuches für Rechtsreferendarinnen voran. Besteht da ein akuter Bedarf?

Wir haben in den letzten Jahren etwa zehn solcher Fälle gehabt in Baden-Württemberg. Aktuell geworden ist es durch eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Augsburg, dass eine Rechtsreferendarin das Kopftuch tragen darf. Kurz nach Erlass dieses Urteils hat sich bei uns eine Referendarin gemeldet, um genau diesen Anspruch geltend zu machen. Mit einer entsprechenden Regelung wollen wir nun ein solches Verbot rechtlich verankern.

Warum sollte dieser Referendarin kein Kopftuch erlaubt sein?

Es geht nicht um den Einzelfall. Es geht darum, ob wir im Gerichtssaal religiöse Symbole dulden wollen - und wir wollen es nicht. Der Gerichtssaal ist ein Ort maximaler Neutralität, maximaler Objektivität, ein Ort der Unabhängigkeit. Ein Leitender Oberstaatsanwalt hat im Gespräch mit mir dazu ergänzt: Das Gericht ist auch ein Ort der Freiheit. Eine Frau, die ein Kopftuch trägt, ist jedoch nicht selten unfrei. Deshalb wollen wir das in einem Gerichtsaal nicht dulden - das gilt aber für jegliches religiöse Symbol.

Im CDU-Wahlkampf hieß es: "Hier gilt das Grundgesetz, nicht die Scharia". Steht dieses Vorhaben dafür?

In einem Gerichtssaal muss auch der Anschein der mangelnden Neutralität vermieden werden. Ich will niemandem unterstellen, der einer bestimmten Glaubensrichtung angehört, dass er nicht in der Lage ist, neutral zu entscheiden. Aber in einem Gerichtssaal gelten sehr hohe Anforderungen.

Steht damit nicht die Aussage: Muslime können keine Richter sein?

Es ist die Aussage, dass im Gerichtssaal diejenigen, die berufen sind, Recht zu sprechen, auch maximale Objektivität und Neutralität verkörpern müssen.

Das Bundesverfassungsgericht hat ein Kopftuchverbot für Lehrerinnen gekippt. Wie verhindern Sie, dass auch Sie scheitern?

Diese Fälle kann man nicht vergleichen. In der Schule gelten andere Rahmenbedingungen als in einem Gerichtssaal. Wir trauen uns im Justizministerium mit unseren Experten zu, ein verfassungsrechtlich wasserdichtes Gesetz vorzulegen.

Sie treiben ein Gesetz voran, das wenige Fälle betrifft, aber von großer Symbolik ist. Bedienen Sie als Justizminister damit nicht rechte Populisten?

Wenn wir überzeugt sind, dass etwas richtig ist, gehen wir diesen Weg. Wenn gegebenenfalls Rechtspopulisten das befürworten, ist es halt so. Gerade in Zeiten derart hoher Zuwanderung müssen wir deutlich machen, dass wir in der Lage sind, die Werte unserer Gesellschaft hochzuhalten.

Beispielsweise die Polizei wirbt gezielt um Nachwuchs mit Migrationshintergrund. Warum wollen Sie diese Gruppe für die Justiz ausschließen?

Sie müssen mir erstmal eine Polizistin mit Kopftuch zeigen - auch das geht nicht! Das eine schließt das andere ja auch nicht aus. Eine Muslima darf durchaus in der Justiz tätig sein und damit als Brücke, als Vorbild für Integration wirken. Die entscheidende Frage ist, wie sie ihren Glauben nach außen verkörpert.