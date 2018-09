Von Andreas Böhme, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Immer weniger Menschen werden vor Gericht verurteilt, dennoch fordert der Justizminister mehr Personal. Ein Widerspruch? Nein, das passt zusammen, sagt Guido Wolf, denn sehr oft werden Verfahren zu früh eingestellt.

Die gute Nachricht zuerst: Immer weniger Menschen werden von einem südwestdeutschen Gericht verurteilt. Knapp 103.000 Personen wurden zu Geld- oder Haftstrafen verdonnert - rund zwei Prozent weniger als im Vorjahr. Dieser niedrige Stand wurde nach Angaben von Carmina Brenner, der Präsidentin des statistischen Landesamtes, zuletzt 1978 erreicht.

Die rückläufige Entwicklung zieht sich durch fast alle Deliktgruppen und alle Altersstufen, mit mehr als zehn Prozent ist die Differenz bei den besonders jungen Tätern zwischen 14 und 18 Jahren aber am größten. Zugenommen hat hingegen die Zahl der Verurteilungen nach einem Diebstahl, daran sind ausländische Staatsbürger vor allem aus der EU ursächlich. Bei Menschen mit deutschem Pass hingegen geht auch diese Zahl zurück.

Entscheidend für die Kriminalitätsbelastung ist gleichwohl die Demografie, sagt Brenner, und präsentiert deshalb eine um diesen Faktor bereinigte Zahl: Auf 100.000 Einwohner mit deutschem Pass kommen demnach 1097 Verurteilungen, ein Minus von 6,5 Prozent. Bei den Ausländern ist die Entwicklung gegenläufig, hier gibt es einen Anstieg um 0,9 Prozent. Dabei gelte zu bedenken, dass deren Zahl im strafmündigen Alter gegenüber dem Vergleichsjahr 2014 stark zugenommen hat. An der Spitze der Delikte stehen bei Deutschen der Straßenverkehr sowie Betrug und Untreue mit jeweils rund einem Viertel, Gewaltdelikte hingegen haben nur drei Prozent Anteil an den Verurteilungen. Bei Ausländern reihen sich Diebstahl vor Betrug und Verkehrsstraftaten.

Einer der Gründe für die generell positive Entwicklung bei jungen Tätern sowohl mit deutschem als auch mit fremdem Pass ist für Justizminister Guido Wolf (CDU) die Arbeit der Häuser des Jugendrechts, die schnell und konsequent arbeiten. Drei Zentren gibt es derzeit in Stuttgart, Mannheim und Pforzheim, weitere sollen in Heilbronn und Ulm eingerichtet werden.

Die schlechte Nachricht: Wolf beharrt auf seiner Forderung nach mehr Stellen. 213 neue Jobs bei Gerichten und der Staatsanwaltschaft will er besetzten. Vor allem die Staatsanwaltschaft sei überlastet, "wir schleppen das Defizit seit Jahren mit uns rum." Die Stellenforderung basiert zwar auf der Selbsteinschätzung der Juristen. Gleichwohl verteidigt Wolf das zugrunde liegende Programm: "Das sind über Jahre erhobene belastbare Zahlen." Kommt hinzu: Die Statistik weist eben nur die rechtskräftig Verurteilten aus, nicht erfasst sind hingegen die Eingangszahlen bei den Staatsanwaltschaften. Insgesamt gingen 2015 mehr als eine halbe Million Verfahren gegen bekannte Personen sowie rund 350.000 Verfahren gegen Unbekannt ein.

Außerdem mache die Strafgerichtsbarkeit weniger als ein Fünftel der Arbeit aus, zum anderen könnte die Zahl der Verurteilten dann steigen, wenn von der Polizei eingeleitete Verfahren nicht in großer Zahl im Vorfeld eingestellt werden müssten, sondern verhandelt würden. Exakte Zahlen gibt es nicht, Wolf überschlägt sie bei rund 70 Prozent, Tendenz steigend. Heißt also, in sieben von zehn Fällen hat die Polizei nahezu vergeblich ermittelt. "Eine bessere Ausstattung der Staatsanwaltschaften wäre auch ein Signal an die Polizei", sagt Wolf.

Eine erfolgreiche Polizeiarbeit wird an anderer Stelle sichtbar: Entgegen dem allgemeinen Trend steigt die Zahl verurteilter Wohnungseinbrecher, weil es immer häufiger gelingt, die organisierten Banden dingfest zu machen.