Rainer Stickelberger will, dass Doping für Berufssportler strafbar wird,. Schließlich, so der Minister beim RNZ-Redaktionsgespräch, handle es sich um eine Form von Betrug. Foto: Hentschel

Von Klaus Welzel, Julie Dutkowski und Ingrid Thoms-Hoffmann

Heidelberg. Die Bundesratsinitiative, wonach künftig Vermieter die Maklercourtage zahlen müssen, geht auf das Konto von Justizminister Rainer Stickelberger. Der SPD-Mann will zudem Doping im Berufssport strafbar machen und kämpft gegen Pädophile im Internet.

Wie wollen Sie gesetzlich regeln, dass Makler keine Nebenverträge mit Mietinteressenten abschließen, sodass diese dann doch die Courtage bezahlen?

Die Belastungsgrenze bei den Mietern ist meistens überschritten. Sofern Makler im Auftrag des Vermieters tätig werden, soll dieser nach unserer Ansicht auch die Kosten dafür tragen. Daher gibt es eine gesetzliche Regelung, wonach die Maklergebühr dem Vermieter auferlegt wird. Abreden, die dem entgegenstehen, sind unzulässig. Wenn der Vermieter einen Auftrag erteilt hat, kann der Makler keinen separaten Vertrag schließen. Tut er dies doch, läuft er Gefahr, ein Bußgeld zahlen zu müssen.

Wie hoch soll das Bußgeld sein?

Das können bis zu 25 000 Euro sein. Es hängt aber von der Schwere des Verstoßes ab. Der Betrag muss auch im wirtschaftlichen Verhältnis zum Mietpreis, bzw. zur Maklergebühr stehen.

Hintergrund Rainer Stickelberger Der im südbadischen Lörrach geborene ehemalige Verwaltungsrichter ist seit April 2001 rechtspolitischer Sprecher und Justiziar der SPD-Landtagsfraktion. Stickelberger ist einer der Vertreter des baden-württembergischen Landtags im SWR-Rundfunkrat. 2011 wurde er als Justizminister vereidigt. Stickelberger ist verheiratet und hat eine Tochter. Rainer Stickelberger Der im südbadischen Lörrach geborene ehemalige Verwaltungsrichter ist seit April 2001 rechtspolitischer Sprecher und Justiziar der SPD-Landtagsfraktion. Stickelberger ist einer der Vertreter des baden-württembergischen Landtags im SWR-Rundfunkrat. 2011 wurde er als Justizminister vereidigt. Stickelberger ist verheiratet und hat eine Tochter.

[-] Weniger anzeigen

Und wenn der Mietinteressent zum Makler geht?

Dann hat er natürlich die Freiheit, dort selbst einen Vertrag zu schließen. Es geht aber nicht, dass der Makler den Auftrag vom Vermieter auf den Mieter abwälzt.

Haben die Makler schon reagiert?

Ja, und das sehr unterschiedlich. Zum Teil halten sie es für sachgerecht, zum Teil haben wir auch ablehnende Rückmeldungen. Das sind normale Interessenkonflikte, daher muss man das politisch entscheiden. Wir gehen davon aus, dass die rot-grün gefärbten Länder eine Mehrheit zustande bringen.

Die Vermieter könnten aber die Courtage auf den Mietpreis aufschlagen.

Dieser Einwand kommt immer. Meist ist das Mietpreisniveau aber bereits so hoch, dass die Vermieter die Gebühr da nicht so ohne Weiteres noch draufsatteln können. Und wenn doch, dann würde sich die Courtage damit auf einen langen Zeitraum verteilen. Damit würde die Belastung stark abnehmen. Momentan müssen Mieter Maklergebühr und Kaution zu einem Zeitpunkt stemmen.

Sie wollen Doping im Berufssport unter Strafe stellen. Welche Länder konnten Sie von Ihrer Bundesratsinitiative bereits überzeugen?

Wir haben die Initiative im Bundesrat eingebracht. Jetzt müssen sich die diversen Ausschüsse damit befassen. Auf der Justizministerkonferenz in zwei Wochen im Saarland werde ich nochmal dafür werben. Für manche Kollegen und Kolleginnen ist das Neuland, aber sie stehen dem sehr aufgeschlossen gegenüber. Wir haben schon positive Signale, etwa aus Niedersachsen.

Bislang war das strafrechtlich überhaupt nicht relevant. Weshalb?

Beim Doping ist der eigene Körper betroffen; dopende Sportler machen sich bislang nicht strafbar. Auch Verletzungen gegen die eigene Person sind ja nicht strafbar. Unser Ansatz ist nun, die Strafbarkeit für den Berufssport einzuführen. Dort geht es um wirtschaftliche Werte. Wer gedopt am berufssportlichen Wettbewerb teilnimmt, verzerrt diesen. Diesen Wettbewerb wollen wir schützen. Bisher macht sich der Arzt strafbar, der Betreuer macht sich strafbar, der Schmuggler macht sich strafbar. Alle machen sich strafbar, nur nicht der Sportler selbst. Und da gehen wir jetzt dran.

Sie setzen auf Kronzeugen?

Ja. Kronzeugenregelungen bringen in einer kriminellen Struktur einzelne Personen dazu, sich zu offenbaren. Derzeit kommen die Geständnisse Jahre zu spät.

Sie schließen sich nicht an die regulären Dopingkontrollen der Verbände an?

Gut, wenn die Nada (Nationale Doping Agentur, d. Red.) uns Ergebnisse übermittelt, können wir die verwenden.

Muss sie das?

Nein. Die Nada ist eine private Stiftung, das muss sie nicht. Wir haben jetzt aber bei der Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Freiburg Anzeigen von der Nada bekommen.

Wie ist das Strafmaß bzw. die Verjährungsfristen bei Doping?

Unsere Initiative sieht ein Strafmaß von fünf Jahren Freiheitsstrafe vor. Die Verjährung beträgt fünf Jahre.

Ein ganz anderes Thema: Momentan ist eine 13-Jährige aus Freiburg mit einem 53-Jährigen auf der Flucht. Inwieweit könnte die Vorratsdatenspeicherung in diesem Fall helfen?

Das ist für den konkreten Fall schwierig zu beurteilen. Wir haben grundsätzlich festgestellt, dass Verabredungen von Pädophilen mit Minderjährigen vielfach über das Internet stattfinden. Wenn man Zugriff auf die Daten hat, kann man im Einzelfall nachweisen, ob es eine Verabredung gab. An diese Daten kommen wir momentan nicht ran.

Was bringen diese Daten?

Es würde helfen, einzelne Personen zu identifizieren. Sie haben dann einen Namen, im Idealfall eine Adresse.

Sie planen ja dazu auch eine Initiative.

Ja. Es gibt eine EU-Richtline, die den Bereich des sexuellen Missbrauchs von Kindern erfasst. Da besteht derzeit noch eine Strafbarkeitslücke. Ich will dafür werben, dass die Richtlinie bis Ende des Jahres umgesetzt wird und dass wir in diesem Zusammenhang an Daten rankommen. Da können wir nicht einfach sagen: Netzfreiheit geht vor.

Planen Sie auch Restriktionen gegen Menschen, die sich im Netz als jünger ausgeben, um sich an Jugendliche ranzumachen?

Wenn jemand zum Beispiel pornografische Bilder zur Verfügung stellt, bzw. Kinder dazu bringt, dass sie ihm pornografische Bilder zuschicken, macht er sich bereits strafbar.

Wie schwierig ist es, die Kinder im Internet vor Pädophilen zu schützen?

Das größte Problem ist die Aufklärung. Die Kinder können die Chatrooms ja ohne Probleme benutzen. Und Eltern kennen sich oft nicht so gut aus.

Kann man Pädophile nicht stoppen, bevor sie den Chatroom benutzen?

Solche Chatrooms gibt es zuhauf. Das geht nicht so ohne Weiteres. Letztlich ist das der Preis der Netzfreiheit. Die Justiz kann erst eingreifen, wenn jemand zum Täter wurde.