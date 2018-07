Von Wenke Böhm

Stuttgart/Esslingen. Rund neun Monate nach einem tödlichen Machtkampf zwischen zwei rockerähnlichen Banden müssen sich seit Montag elf Verdächtige wegen gemeinschaftlichen Mordes und versuchten Mordes vor dem Stuttgarter Landgericht verantworten. Bei dem Gewaltexzess in der Nacht zum 22. Dezember 2012 in Esslingen starb ein 22-Jähriger. Mehrere Menschen wurden verletzt, einer von ihnen lebensgefährlich.

Hintergrund des blutigen Streits war die Konkurrenz zwischen der inzwischen verbotenen Gruppe Red Legion und den Black Jackets. Die Red Legions wollten in der Region Stuttgart, den Landkreisen Esslingen und Ludwigsburg in das Vergnügungs- und Rotlichtgewerbe dringen. Damit standen sie in direkter Rivalität zu den alteingesessenen Black Jackets. Laut Staatsanwaltschaft hatten die 21- bis 27-jährigen Angeklagten der Red Legions ihre Kontrahenten von den Black Jackets in einen Hinterhalt gelockt. Ziel war nach Einschätzung von Staatsanwalt Thomas Hochstein ein "Denkzettel" im Streit ums Revier. Unter einem Vorwand seien die zehn Mitglieder der Bande aus einer Esslinger Bar ins Freie geholt worden. Dort habe zuerst der frühere Präsident der Black-Jackets-Gruppe ein Messer in den Bauch bekommen - als Startsignal. Sofort seien mehr als 20 Mitglieder der Red Legions mit Messern, Schlagstöcken und Fäusten auf die überraschten Opfer losgegangen.

Während der frühere Black-Jackets-Präsident schwer verletzt überlebte, starb der 22-Jährige aus dem Umfeld der Bande am Tatort. Sein Bruder erlitt lebensgefährliche Stichverletzungen. Als die erste Streife drei Minuten nach dem Notruf am Tatort ankam, waren die meisten schon auf der Flucht. Allerdings hatten Zeugen die Gewalttat in Esslingens Innenstadt beobachtet.

Am Stuttgarter Landgericht wurden die Angeklagten am Morgen von rund 40 Gleichgesinnten mit Jubel und Siegesgesten empfangen. Im Gericht unterstützten Familien die teils schmächtigen Männer verschiedener Nationalitäten. Bei Freundinnen und Müttern flossen Tränen. Mit erkenntnisreichen Aussagen der Angeklagten zur Tat rechnet Hochstein nicht, sagte er am Rande des Prozesses. Es spreche vieles dafür, dass dies zum Ehrenkodex der Gruppe gehöre.

Noch vor Verlesen der Anklage stellten Anwälte der Angeklagten mehrere Befangenheitsanträge gegen die Kammer. Zudem forderten einige die Ablösung des Staatsanwaltes und warfen ihm vor, bei Verhören Druck auf Zeugen ausgeübt zu haben. Acht Anwälte vertreten die Geschädigten und ihre Familien, die als Nebenkläger im Verfahren auftreten. Der Prozess findet unter verschärften Sicherheitsbedingungen statt. Es sind mehr als 50 Verhandlungstage angesetzt.