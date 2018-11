Stuttgart. (dpa) Nach Bayern arbeiten im Südwesten bundesweit die meisten Ingenieure mit ausländischem Pass. 12.000 und damit nahezu jeder vierte von den insgesamt 52.000 Fachkräften in Deutschland waren zur Jahresmitte 2013 in Baden-Württemberg beschäftigt, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Die Ingenieure im Land kommen aus allen Teilen der Welt, vorwiegend aber aus dem europäischen Ausland (8400) gefolgt von Asien (2000).

Insgesamt waren im vergangenen Jahr 2,39 Millionen Ausländer in Deutschland sozialversicherungspflichtig beschäftigt. 497.000 hatten einen Job in Baden-Württemberg. Die Auswertung des Statistischen Landesamtes beruht auf der Beschäftigungsstatistik der Agentur für Arbeit.