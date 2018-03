Stuttgart. Mehr als jede vierte Gemeinde in Baden-Württemberg hat Widerspruch gegen den Zensus eingelegt. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes wehren sich bislang 281 der 1001 Gemeinden im Land gegen das Ergebnis der Bevölkerungszählung von Mai 2011. Die Frist für die Widersprüche läuft in den nächsten Tagen ab. Sie beträgt vier Wochen nach Eingang der Ergebnisse bei den Kommunen. Die Schreiben wurden in der Regel am 27./28. Juni verschickt. Die Begründung der Widersprüche kann bis Ende September eingereicht werden. Für die Kommunen sind die neuen Daten von großer Bedeutung, denn viele finanzielle Zuwendungen richten sich nach der Einwohnerzahl. (dpa/lsw)