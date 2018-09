Von Roland Muschel und Julia Giertz

Stuttgart. Der Filderdialog im Zuge von Stuttgart 21 sollte zu einem Markstein der Bürgerbeteiligung im Südwesten werden - doch die Bürger machten der Landesregierung einen Strich durch die Rechnung. Zur Diskussionsveranstaltung über die optimale Anbindung des Landesflughafens an den Tiefbahnhof Stuttgart 21 an diesem Freitag wollten oder konnten nur fünf von 250 angeschriebenen Bürgern der betroffenen Filderkommunen kommen.

"Mein Gott, das kann man doch nicht erwarten, dass alles rundläuft", lautete die Reaktion des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann gestern in Stuttgart. Nur vom Weltall aus betrachtet sei die Erde rund. In der Politik werde "alles und jeder kritisiert", er aber werde sich "an dieser sterilen Aufgeregtheit" nicht beteiligen. "Wir beschreiten neue Wege und da holpert's dann manchmal." Tatsächlich kommt es der grün-roten Landesregierung äußerst ungelegen, dass der für diesen Freitag geplante Start der Diskussionsrunde über mögliche Varianten zur Anbindung des Flughafens in Leinfelden-Echterdingen an das Milliardenprojekt Stuttgart 21 mangels Bürgerbeteiligung verschoben werden muss. Schließlich ist die "Bürgergesellschaft" ihr zentrales Reformprojekt und der "Filderdialog" der vom Land angestoßene Versuch, es besser zu machen als beim Streit um den Bau des Tiefbahnhofs in der Landeshauptstadt.

Der Filderdialog war von den S-21-Projektpartnern vereinbart worden. Bis zu den Sommerferien sollte an drei Terminen über Möglichkeiten diskutiert werden, wie der Flughafen an den Tiefbahnhof und an die Neubaustrecke angebunden werden kann. Die bisher geplante Trassenführung ist wegen befürchteter Lärmbelästigung und möglicher Behinderung des S-Bahn-Verkehrs umstritten.

Nach den bisherigen Plänen hätten neben 88 von den S-21-Projektpartnern, Bürgerinitiativen und den Kommunen nominierte Experten auch 80 zufällig ausgewählte Bürger teilnehmen sollen. Der Start der auf drei Termine angesetzten Auseinandersetzung um die Trassenvarianten für Stuttgart 21 zwischen Stuttgart-Rohr und den Fildern ist daraufhin kurzfristig auf den 16. Juni verlegt worden. Bis dahin sollen weitere Bürger angeschrieben werden.

Kretschmann verwies darauf, dass das Land den Filderdialog mit angestoßen habe, die Federführung aber beim Moderator und der sogenannten Spurgruppe liege. Deshalb denke er auch nicht daran, einzugreifen.

Gleichwohl versucht die Opposition, die Kritik an Kretschmann festzumachen. "Die Landesregierung scheitert beim Filderdialog an der eigenen Unfähigkeit, wirklich auf die Menschen zuzugehen und sie ehrlich und gewollt in Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen", sagte CDU-Verkehrsexpertin Nicole Razavi. Kretschmann mache es sich "einfach, die Schuld an dem verpatzten Dialog den Organisatoren in die Schuhe zu schieben".

Bahn-Sprecher Wolfgang Dietrich betonte, die Projektpartner hätten sich auf einen gemeinsamen Zeitplan geeinigt. Damit das derzeit ausgesetzte Planfeststellungsverfahren für den Filderabschnitt noch in der zweiten Jahreshälfte beginnen könne, müssten etwaige Änderungen im Sommer noch in die Pläne eingearbeitet werden können. Ansonsten sei der Terminplan für die gesamte Fertigstellung von Stuttgart 21 im Jahr 2020 gefährdet.