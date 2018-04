Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Als bestünde die ganze Welt nur noch aus Listen oder "Rankings" - vom Forschungsinstitut bis zur Kneipenszene wird alles nur noch in Tabellen eingetragen und danach bewertet. In Heilbronn kann man sich darüber freuen: Je nachdem welche Kriterien und Maßstäbe angelegt werden, das Gesamtbild ist schon so, dass etwas dran ist an der "dynamischsten Stadt Deutschlands", die OB Harry Mergel so gerne zitiert. Gerade hat wieder ein Politmagazin ("Focus") festgestellt, dass Land- und Stadtkreis Heilbronn in der Wirtschaftskraft bundesweit auf Rang drei stehen.

Verglichen wurden dafür 402 Stadt- und Landkreise. Bewertungskriterien waren neben Produktivität auch Wachstum, Arbeitsplätze, Firmengründungen sowie Standortqualitäten, d.h. also Sicherheit, Lebensqualität und damit auch Einkommen. Wenn gerade bei letzterem Heilbronn in schöner Regelmäßigkeit einen oder gar "den" Listenspitzenplatz erhält, ist Aufmerksamkeit garantiert.

Rangiert Heilbronn demnach noch vor den Ansammlungen Reicher und Reichster in den Villen am Starnbergsee oder an den Hängen des Taunus? Das höchste Prokopfeinkommen ist daran schuld. Es ist, wie jede statistische Größe, ein "Mittelwert" aus allen Einkommen - und der liegt in Heilbronn bei 41.000 Euro, nach anderen Berechnungen auch bei 43.000 Euro. Inzwischen weiß jeder, dass dies nur eine Schimäre ist, hochkatapultiert durch den einen Milliardär in Heilbronn, Lidl-Gründer Dieter Schwarz.Nimmt man ihn aus dieser Berechnung heraus, wird das Bild schon sehr viel realistischer und "normaler", selbst die weiteren 38 Millionäre in der Stadt können es nicht mehr so weit verfälschen.

Als Millionäre bezeichnet werden Einzeleinkommen von über einer Million Euro im Jahr. Das Bild ändert sich auch, wenn man im Ranking Stadt- und Landkreis trennt, denn dann sieht Heilbronn schon sehr viel weniger gut aus: Der Landkreis ist weitaus besser aufgestellt, nämlich auf Platz eins der Wirtschaftskraft baden-württembergischer Landkreise, während die Stadt Heilbronn alleine hier nur auf Rang 21 erreicht, z.B. noch hinter dem Hohenlohekreis.

Sich selbst lobend auf die Schulter zu klopfen gibt es in Heilbronn aber auch aus einem anderen Grund keinen Anlass. Und das liegt an einem "Spitzenplatz" ganz anderer Art. Den Grund kennt man auch im Rathaus, in der von Bernd Berggötz geleiteten Stabsstelle "Stadtentwicklung und Zukunftsfragen". Hier hat man auch die auffallend hohe Ungleichheit in Heilbronn in Blick, die sich in der Verteilung der Einkünfte auf die einzelnen Größenklassen in der Lohn- und Einkommensteuerstatistik bezieht.

In Heilbronn entfallen auf die genannten 38 Einkommensmillionäre 43,3 Prozent aller Einkünfte - im Landesdurchschnitt sind es dagegen nur 4,1 Prozent, die in diese Extra-Größenklasse entfallen. Und das heißt: Nirgendwo im Land geht die Schere zwischen arm und reich weiter auf als in Heilbronn - genau zehnmal weiter als sonst im Land.

Die Ursachen dafür dass die Zahl der Geringverdiener hier so hoch ist, kann man z.B. im besonders hohen Anteil von Migranten in der Stadt festmachen oder an den überdurchschnittlich vielen Minijobs. Ein weiteres Indiz dafür, dass es in Heilbronn sehr viel Menschen gibt, denen es nicht gut geht, sind die "HzP"-Zahlen. Sie verweisen auf Menschen, die im Alter zu Hause oder in Heimen weder ausreichend gepflegt noch versorgt werden können, weil ihre Rente dafür nicht reicht: 2010 waren dies noch 751 Mitbürger, im Jahr 2015 bereits 787. In dieser Größenordnung sind das keine Einzelschicksale mehr.