Stoch warnt davor, seine Entscheidung zu verallgemeinern: Inklusion nur an Gemeinschaftsschulen? 'Das würde ich so nicht akzeptieren'. Foto: dpa

Von Sören S. Sgries

Heidelberg/Stuttgart. Der baden-württembergische Kultusminister Andreas Stoch (44, SPD) hatte das letzte Wort im "Fall Henri".

Das Walldorfer Gymnasium, die Realschule müssen Henri nicht aufnehmen: Warum haben Sie diese Entscheidung getroffen?

Für mich funktioniert Inklusion nur, wenn sie von den Beteiligten mitgetragen wird. Dabei geht es gerade auch um die Lehrkräfte an der Regelschule. Es ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass die Haltung und Aufgeschlossenheit der Lehrer einen wichtigen Erfolgsfaktor für die Inklusion darstellen. Ich war allerdings sehr überrascht, dass mit so großer Mehrheit der Lehrer dieser Inklusionswunsch nicht akzeptiert wurde. Gegen die Zustimmung der Gesamtlehrerkonferenz kann ein solcher Schulversuch aber nur eingeführt werden, wenn er von oben verordnet wird. Ich wollte aber nicht mit der Brechstange vorgehen. Ich sage jedoch ganz deutlich: Die Lehrer an diesen Schulen müssen sich in den nächsten Jahren dieses Themas annehmen.



Fehlte der Schule die notwendige Unterstützung?

Wir haben in jedem Einzelfall zu prüfen, ob und an welcher Schule wir die pädagogisch richtigen Voraussetzungen schaffen können, damit inklusive Beschulung funktioniert. Wir haben in Walldorf deutlich gemacht, dass wir bei der personellen, räumlichen und sächlichen Ausstattung alles dafür tun wollten, um eine gute Lernsituation für das Kind zu ermöglichen. Die Ressourcenausstattung in diesem Fall wäre wirklich sehr üppig gewesen.

Trotzdem respektieren Sie die Lehrerentscheidung, obwohl alle Hilfen gewährt worden wären?

Ich wollte Inklusion nicht zwangsweise anweisen für eine Schule, deren Lehrer dieses Konzept nicht mittragen wollen. Diese Entscheidung darf aber nicht falsch interpretiert werden nach dem Motto: Damit ist Inklusion für Gymnasien oder Realschulen vom Tisch. Ganz im Gegenteil: Alle Schulen und alle Schularten müssen sich künftig auf Inklusion einstellen und etwa mit Fortbildungen die entsprechenden Voraussetzungen schaffen. Der Vorgang in Walldorf ist definitiv ein Einzelfall, kein Präzedenzfall.

Grün-Rot widmet dem Thema Inklusion in der Schule eine halbe Seite im Koalitionsvertrag. Ein Auszug: "Wir werden Artikel 24 der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung im Schulbereich konsequent umsetzen. Der Anspruch der Kinder mit Behinderung auf sonderpädagogische Förderung in der Regelschule wird gesetzlich verankert. Die Eltern behinderter Kinder erhalten ein Wahlrecht: Sie sollen nach einer qualifizierten Beratung selbst entscheiden, ob ihre Kinder eine Sonderschule oder eine Regelschule besuchen. Die Schulen erhalten die für die Inklusion notwendige personelle, räumliche und sächliche Ausstattung. (...) In einem ersten Schritt sollen möglichst viele allgemein bildende Schulen bei entsprechendem Bedarf inklusiv arbeiten können. Zumindest im Grundschulbereich sollen alle Eltern wohnortnah ein inklusives Angebot vorfinden."



Die Befürchtung gibt es aber: Wenn eine Schule Nein sagen darf, werden andere folgen.

Ich verstehe die Vorbehalte und Ängste der Lehrer. Wir nehmen auch die Sorgen der Eltern von nicht behinderten Kindern sehr ernst. Aber: Wir können an vielen Beispielen zeigen, dass und wie inklusive Beschulung funktionieren kann. Wir müssen dafür in den nächsten Jahren und Monaten viel Überzeugungsarbeit leisten. Es muss ein neues Bewusstsein in der Gesellschaft insgesamt wachsen. Das können Sie nicht verordnen.

Gibt es in Baden-Württemberg denn schon Gymnasien, die Vorbild sein könnten?

Es gibt Einzelfälle, bei denen bereits an Gymnasien zieldifferent inkludiert wird. Allein in Stuttgart bemühen sich zwei Gymnasien aktiv um das Thema zieldifferente Inklusion. Es ist also nicht so, dass sich die Schulen vehement dagegen verwehren. Deshalb weigere ich mich auch, diesen Fall mit Symbolik zu überfrachten.

Im Koalitionsvertrag ist ein Wahlrecht für Eltern vorgesehen. Unterläuft Ihre Entscheidung das nicht?

Wir wollen das umsetzen, was im Koalitionsvertrag steht. Wir haben dort beschrieben, dass Inklusion ein Teil unserer gesellschaftlichen Realität werden muss - auch an den Schulen. Wenn wir dort von einem Wahlrecht sprechen, heißt das aber nicht, dass Eltern eine bestimmte Schule oder eine bestimmte Schulart frei wählen können. Sie haben die Wahl zwischen einer Sonderschule oder einer Regelschule. Die Schulverwaltung hat auch in diesem Fall Regelschulen angeboten, die in unmittelbarer Nähe die entsprechenden Voraussetzungen bieten. Zwei Gemeinschaftsschulen und eine Werkrealschule sind zur Wahl gestellt. Wir tun, was im Koalitionsvertrag steht.

Jetzt nennen Sie zwei Gemeinschaftsschulen: Bleibt es also dabei, dass die Hauptlast der Inklusion auf den dortigen Lehrern lastet?

Auf keinen Fall. Wir haben in Baden-Württemberg die Situation, dass an den Schulen das zieldifferente Unterrichten noch in einem zu geringen Ausmaß bekannt und verbreitet ist. In der bisherigen Struktur unserer Schulen haben wir Kinder kategorisiert nach ihrer Leistungsfähigkeit. Inklusion setzt aber voraus, dass wir nicht mehr bei allen Kindern einer Schule ein und dasselbe Lernziel verfolgen. Das ist eine Herausforderung, auf die Gemeinschaftsschulen wegen ihrer Pädagogik besser eingestellt sind. Aber das kann nicht heißen, dass die anderen Schulen solche Aufgaben nicht übernehmen müssen. Das würde ich so nicht akzeptieren.

Gibt es also "Nachhilfe" für die Walldorfer Schulen zur Vorbereitung auf künftige behinderte Schüler?

Ich würde es nicht Nachhilfe nennen. Aber natürlich hat unsere Schulverwaltung die Aufgabe, die Schulen auf die anstehenden Herausforderungen einzustellen. Das gilt insbesondere für einen so epochalen Wandel, wie er mit der Inklusion einhergeht. Inklusion wird unsere Schulen verändern, und wir wollen die Kollegen dabei nach Kräften unterstützen. Die Schulen haben vielfältige und spannende Möglichkeiten, mit Inklusionsschulen zusammenzuarbeiten.



Sie erwarten keine Verlangsamung dieses Wandels durch Ihre Entscheidung?

Nein, die Änderung des Schulgesetzes wird bis zum Schuljahr 2015/16 kommen. Und wir werden die Eckpunkte dafür noch vor der Sommerpause im Kabinett verabschieden. Wir werden auch alles dafür tun, um zu verhindern, dass in diese Entscheidung irgendeine Symbolik hineingelesen wird. Ich kann aber nicht verhindern, dass ein solcher Fall öffentlich ausgeschlachtet wird. Wobei ich betonen möchte: Die Schulverwaltung hat nichts dafür getan, diesen Fall derart in die Öffentlichkeit zu tragen. Ich hoffe, dass wir zurück zur Sachlichkeit kommen. Das schulden wir vor allem den Kindern.