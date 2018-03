Stuttgart. (dpa-lsw) Integrationsministerin Bilkay Öney hält die Stimmung in der Bevölkerung angesichts steigender Flüchtlingszahlen für fragil. «Ich hoffe nur, dass das Fehlverhalten von Flüchtlingen nicht dazu führt, dass die Stimmung kippt», sagte die SPD-Politikerin am Dienstag in Stuttgart. «Im zwischenmenschlichen Bereich läuft einiges nicht gut.» Es gebe Berichte darüber, dass manche Flüchtlinge Frauen ansprächen in der Hoffnung, zu heiraten und dann hierbleiben zu können. Im Südwesten kommen derzeit täglich rund 300 neue Flüchtlinge an. Öney erinnerte daran, dass das Land rund 10 000 Erstaufnahmeplätze geschaffen habe. Bundesweit sind es 45 000. Auf Baden-Württemberg entfalle also fast ein Viertel aller Plätze.