Von Gabi Muth

Massenbachhausen. "Integration geht nicht von allein, und der einzige Weg ist das Gespräch", sagt Thea Bayer-Rossi. Die Massenbachhausener Künstlerin hat in ihrem Atelier in der Sinsheimer Straße eine Ausstellung organisiert, zu der sie die in der Leintalgemeinde wohnenden Asylbewerber mit ins Boot holte.

Seit einigen Wochen wohnen 15 junge Männer aus Syrien und Algerien im Obergeschoss des gemeindeeigenen Gebäudes in der Sinsheimer Straße in Massenbachhausen. Im Erdgeschoss dieses Hauses ist auch das Atelier von Thea Bayer-Rossi untergebracht. "Ich habe einfach bei den jungen Männern geklingelt und sie gefragt, ob sie sich an meiner Ausstellung beteiligen möchten", erzählt die Künstlerin. "Das ist ein erster Schritt in Richtung Integration." Die Asylbewerber waren von der Idee gleich begeistert und erklärten sich bereit, an den beiden Ausstellungstagen Tee auszuschenken.

Und so präsentierte Thea Bayer-Rossi Acrylmalerei mit dem Thema "Emotionen". Ihre Künstlerkollegin Christine Eckert aus Nordheim stellte Keramik aus. Die dritte im Bunde der Aussteller war Petra Schulze aus Massenbachhausen, die kleine Holzspielsachen und Fair-Trade-Artikel im Angebot hatte.

"Leider haben nur wenige Gäste die Gelegenheit genutzt, bei einer Tasse Tee mit den Asylbewerbern ins Gespräch zu kommen", so Thea Bayer-Rossi. Doch die, die kamen, zeigten Interesse an den Lebensumständen der jungen Männer und an den Beweggründen, die sie dazu bewogen haben, ihre Heimat zu verlassen. So erzählte beispielsweise Manhal Samanoudi aus Syrien von der Flucht aus seiner Heimat über Ägypten nach Europa. Weil er in Syrien als Soldat in den Krieg hätte ziehen müssen, habe er sich dazu entschieden zu gehen, und sein Informatikstudium abzubrechen.

Hier, in Deutschland, würden sich die jungen Männer gerne beruflich engagieren. Einer ist Zahntechniker, ein anderer Grafiker. Doch die Asylanträge laufen noch. "Momentan dürfen wir hier nicht arbeiten und auch keinen Sprachkurs besuchen", erzählt Manhal Samanoudi in astreinem Englisch. So verbringen die Asylbewerber ihre Zeit mit Karten spielen, spazieren gehen, reden. Weil sie gerne kicken, wollen sie demnächst das Training des örtlichen Sportvereins besuchen, versuchen auf diese Weise, sich in der Gesellschaft einzubringen und vielleicht ein wenig Deutsch zu lernen.

Die Ausstellungsbesucher Thomas Sauerwein und seine Partnerin Yvonne Ziegler haben ein offenes Ohr für die Probleme der jungen Männer und wollen sich einbringen - selbstverständlich in Absprache mit dem Landratsamt Heilbronn, das die Asylbewerber betreut. "Wir sind gekommen, um sie einfach mal kennenzulernen", sagt Sauerwein. Dabei soll's aber nicht bleiben. Er will helfen, kann sich beispielsweise vorstellen, Manhal Samanoudi bei der Suche nach einem Studienplatz behilflich zu sein. Denn dieser will seine Ausbildung auf alle Fälle fortsetzen - vorausgesetzt, seine Asylantrag wird positiv beschieden.

Auch Timo Schulze aus Massenbachhausen hat keine Vorbehalte, und bietet seine Unterstützung an. "In so einem kleinen Ort fände ich es schön, wenn man einen Weg finden würde, zusammenzuwachsen." Für Thea Bayer-Rossi war die Zusammenarbeit ein Gewinn: "Die Begegnungen sind materiell nicht messbar."