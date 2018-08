Von Sören S. Sgries

Heidelberg. Kein Terror in der Fastnachtszeit, keine massenhaften sexuellen Übergriffe - und doch sieht Innenminister Reinhold Gall (59, SPD) noch lange keinen "Normalzustand" eingekehrt. Ein Gespräch über Hass auf der Straße und Polizisten an der Belastungsgrenze.

Herr Gall, Fasching war die erste Großveranstaltung nach dem Pariser Terror, nach den Kölner Übergriffen. Alles ging gut - herrscht endlich wieder Normalzustand?

Unsere Sicherheitsbehörden sind auch ohne Fasching bis an die Grenzen belastet. Pegida-Ableger, Versammlungen der AfD, Gegendemonstrationen - da hat sich die Einsatzhäufigkeit deutlich erhöht. Vor ein paar Jahren hätte ich auch nicht gedacht, dass wir für Demonstrationen gegen einen Bildungsplan tausende Beamte einsetzen müssten. Wir sind meilenweit weg von einem Normalzustand.

Woher kommt diese Aggression?

Eine ganze Reihe von Menschen hat verlernt, politische Diskurse, Unzufriedenheit, Unmut in einer zivilisierten Art zum Ausdruck zu bringen. Warum daraus Hass entsteht, kann ich nicht plausibel erklären.

Spielen nicht Verunsicherung und Angst eine zentrale Rolle?

Ja, das kann sein. Doch früher ging es auch heftig zu, beim Schwangerschaftsabbruch oder bei Willy Brandts Ostpolitik. Aber es waren Auseinandersetzungen in der Sache, nicht persönlich. Wenn ich jetzt sehe, wie selbst die Großelterngeneration junge Polizeibeamtinnen angeht … Das ist befremdlich.

Hinterfragt man sich da als Innenminister, der ja eigentlich Sicherheit vermitteln möchte?

Natürlich. Meines Erachtens haben wir aber, was Sicherheitspolitik angeht, nichts falsch gemacht. Mit Fakten gegen Emotionen anzukommen, ist aber richtig schwierig. Sorgen lassen sich nicht von jetzt auf gleich zerstreuen. Bestimmte politische Prozesse brauchen Zeit. Nicht alles, was die Kanzlerin am Sonntag mit den Ministerpräsidenten beschließt, können wir am Montag umsetzen.

Sie gelten eher als "Hardliner". Wie bekommen Sie das in der Parteibasis zu spüren - die Polizei-Kennzeichnungspflicht beispielsweise hat es ja wieder ins Wahlprogramm geschafft.

Ich sehe die Basis, wenn ich auf Vor-Ort-Terminen bin. Dort habe ich Null-Komma-Null Probleme mit meinen Positionen zu Verbindungsdaten-Speicherung, zu Alkoholkonsum oder Body-Cams. Mich wundert das nicht. Ein starker Staat war schon immer ein Markenzeichen der Sozialdemokratie.

Die CDU hat dennoch die Innere Sicherheit als den zentralen Bereich für Attacken ausgemacht.

Sie versuchen, Attacken zu fahren. Sie merken aber, es zündet nicht. Mit dem Zustrom von Flüchtlingen und den Terrorattacken können sie vielleicht Emotionen aufgreifen. Aber es gibt keine Angriffspunkte, die auf Fakten basieren.

Beispiel Polizeireform: An vielen Orten, wo ein Präsidium weggefallen ist, wird dies bemängelt - auch in Heidelberg.

Ich mache die gegenteilige Erfahrung. In den Polizeirevieren gibt es eher Lob, dass endlich einmal das System auf neue Beine gestellt wurde. Kritik gibt es bei der Belastung, wegen der Wertschätzung, wegen ausgefallener Beförderungen. Dass die Reform notwendig war, bestreitet ja nicht einmal mehr die CDU.

Hätte man nicht zwei, drei Präsidien mehr machen müssen, wie die CDU es verspricht?

Dieser Zahn wurde doch durch das Gutachten von Joachim Hessen gezogen. Ich stütze mich aber nicht nur auf eine wissenschaftliche Studie. Wir kontrollieren selbst regelmäßig, ob wir unseren Ansprüchen gerecht werden. Beim Kriminaldauerdienst wollten wir Interventionszeiten von 45 Minuten - stand heute sind es sensationelle 23 Minuten. Wo es Probleme gibt, da steuern wir nach.

Gibt es nicht doch eine Chance, noch ein Präsidium zu schaffen?

Nein. Am Grundkonstrukt, 12 Präsidien, wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Ansonsten müsste die Politik sich über die Fachmeinung hinwegsetzen. Wenn ich bestehende Präsidien zerreiße, kann das nur Mini-Präsidien geben - 400 Mann können dort aber nicht Arbeit in gleicher Qualität leisten, wie wir das heute haben. Und ich müsste auch mindesten 70 Leute wieder von der Straße holen.

Zwei Stellen mehr pro Revier war das Versprechen. Sind die Stellen überhaupt besetzt?

Alle Stellen können niemals besetzt sein. Immer ist irgendwer im Urlaub, auf Kur, im Mutterschutz. Wir müssen mit dem Personal arbeiten, das zur Verfügung steht. Wenn wir jetzt einen Schwerpunkt setzen - beispielsweise gegen Wohnungseinbrüche - dann fehlen diejenigen logischerweise irgendwo in einem Revier. Das Personal ist aber da: Wir haben heute 722 Menschen mehr bei der Polizei als 2011.

Mehr Stellen braucht das Land nicht?

Die Opposition kann im Wahlkampf 10 000 neue Stellen fordern. Das bringt Null. Stellen haben wir, wir brauchen Leute. Ich hatte im Zuge der Polizeireform pro Revier zwei Stellen versprochen. In Heidelberg haben zwei Reviere drei Stellen mehr bekommen. Wiesloch und Sinsheim haben vier Stellen mehr. Ab 1. März kommen die 1200 jungen Anwärter, die wir 2012 eingestellt haben, tatsächlich bei der Polizei vor Ort an. Die nächste Charge kommt am 1. April, die nächste im September. Am 2. September werden wir nahezu vollbesetzt sein.

Da müssen Sie hoffen, dass Sie das als Innenminister noch erleben können.

Der nächste Innenminister, ob er Gall heißt oder anders, wird frohe Botschaften verkünden können. Er wird richtig Ernte einfahren. Dann wird wirken, was wir auf den Weg gebracht haben.

Es bleiben Klagen über Überlastung, über zu viele Überstunden. Sie wollten die Polizei aus einigen Aufgaben zurückziehen. Funktioniert das?

Polizei springt immer dann ein, wenn andere in Not sind - nicht nur der Bürger, auch andere Verwaltungen. Zur Registrierung von Flüchtlingen habe ich im Sommer junge Polizeibeamte geschickt. Niemand anders kam auf diese Idee! Abstellen wollen wir jetzt, dass die Polizei Aufgaben der Justiz übernimmt. Zum Beispiel die Zustellung von Gerichtsbescheiden: Da hat sich teilweise eingebürgert, dass schnell ein Streifenwagen vorbeigeschickt wird. Auch in der kommunalen Kriminalprävention sind wir sehr aktiv. Dabei ist das eigentlich primäre Aufgabe der Kommunen. Wir sind gerne verlässlicher Partner. Aber wir werden einen Schritt zurück machen. Wir gehen nicht ganz raus, wir erinnern aber unsere Partner an ihre Pflichten.

Ein Blick auf die Flüchtlingsaufnahme: Bekommt man Registrierung und Verteilung in den Griff?

Tatsächlich hat die große Zahl der ankommenden Flüchtlinge ab September 2015 die staatlichen Stellen stark gefordert. Aber das gilt nicht nur für Baden-Württemberg, sondern für ganz Europa, für ganz Deutschland. In Baden-Württemberg hatten wir einen Krisenstab aufgestellt, der die Abläufe geordnet hat. Jetzt sind wir wieder aus dem Krisenmodus raus. Ende 2015 hatten wir 15 000 unregistrierte Flüchtlinge in Baden-Württemberg. Heute haben wir den Berg abgebaut.

Für Unruhe sorgen vor allem diejenigen Flüchtlinge, die untertauchen, weil sie sowieso nicht auf eine Anerkennung als Asylberechtigte hoffen können.

Wenn ein Asylantrag noch nicht entschieden ist, werden die Untergetauchten zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Ist ein Asylantrag negativ entschieden, dann wird die Ausreisepflicht vollziehbar und es erfolgt eine Ausschreibung zur Festnahme. Straftäter bleiben bei uns erst recht nicht auf freiem Fuß: Wir haben im vergangenen Jahr 291 ausländische Straftäter abgeschoben. Wir handeln. Das wirkt.

Haben wir in Baden-Württemberg kriminelle Strukturen bei Algeriern und Marokkanern, wie es aus Köln berichtet wurde?

Solche strukturierten Vorgehensweisen, wie wir sie in Köln haben feststellen müssen, gibt es in Baden-Württemberg nicht. Es gab organisierte georgische Gruppen, die Einbrüche begangen haben. Aber diese Strukturen haben wir inzwischen aufgehellt. Die Zahl der Wohnungseinbrüche geht zurück. Wir haben weniger Sexualdelikte. Eine Zunahme haben wir bei den Körperverletzungsdelikten. Fakt ist: Wenn es mehr Menschen da sind, gibt es auch mehr Konflikte.

Wie blicken Sie auf rechtsextreme Gewalt?

Die nimmt zu. Nicht nur Brandanschläge, auch im Internet spielt sich Dramatisches ab. Gleichzeitig nimmt die linke Gewalt zu - meist allerdings gegen rechte Gruppen.

Sehen Sie die AfD als Brandstifter?

Ja. Ich sehe, was dort geäußert wird. Da werden Tabus gebrochen, vom Schießbefehl an der Grenze geredet - das geht nicht. Wie hier politische Konflikte ausgetragen werden, das vergiftet das Klima. Das spaltet die Gesellschaft und bringt vieles von dem ins Wanken, was Baden-Württemberg ausmacht. Selbst die Wirtschaftsverbände warnen vor der AfD. Ein Exportland wie das unsere kann seine Grenzen nicht zumachen, ohne dass es negative Folgen hat. Für jeden.