Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Der scheidende Innenminister Reinhold Gall (59, SPD) beklagt einen Angriff von Grün-Schwarz aufs Petitionsrecht. Ein Gespräch über die Innenpolitik der Grünen, Innenpolitik und die eigene Zukunft.





Herr Gall, Innenminister in einer grün-schwarzen Regierung, wäre das nicht ein schöner Posten für Sie?

Ich bin Sozialdemokrat mit Leib und Seele. Wer kommt auf so eine abstruse Idee?

Im grün-schwarzen Koalitionsvertrag steht vieles, was Sie gerne gemacht hätten, aber nicht durften.

In der Tat wundere ich mich über viele Punkte, die die Grünen in der Innenpolitik mit der CDU vereinbart haben. Da haben sie über Nacht viele Positionen über Bord geworfen. Im Koalitionsvertrag stehen Punkte, die extrem weit gehen.

Was meinen Sie konkret?

Dass das Landesamt für Verfassungsschutz die Befugnis zum Abhören von Internet-Telefonaten erhalten soll halte ich für zu weitgehend.

Wie erklären Sie sich den Schwenk?

Der Rechtsruck in der Innenpolitik ist der Preis, den die Grünen für den Machterhalt zahlen - und zu zahlen bereit sind. In fast allen Politikfeldern führt Grün-Schwarz im Grundsatz grün-rote Politik fort. Aber bei der inneren Sicherheit ist das Ergebnis CDU pur.

Freuen dürfte Sie, dass Grün-Schwarz die Kennzeichnungspflicht für die Polizei nicht einführt.

Die Ironie der Geschichte ist: Ich wollte die Kennzeichnungspflicht nie, hätte sie aber den Grünen zuliebe eingeführt. Ich dachte, es sei auf Dauer nicht haltbar, die Kennzeichnungspflicht abzulehnen, wenn das selbst CDU-Länder machen.

Dass Grün-Schwarz 1500 neue Polizeistellen schaffen will, findet auch Ihren Applaus?

Ich begrüße grundsätzlich alles, was die Polizei stärkt. Aber erst will ich sehen, wie das umgesetzt wird. Schließlich kostet das an die 100 Millionen Euro im Jahr und das Personal muss auch erst mal verfügbar sein.

Überprüft wird Ihre Polizeireform.

Ich vertraue bei der Evaluation auf alle, die Sachverstand haben. Absolut fatal ist, dass Grün-Schwarz alle noch nicht eingeleiteten Investitionen stoppen will. Man sollte die Polizeireform komplett umsetzen, bevor man sie beurteilt.

Grün-Schwarz löst das Integrationsministerium auf. Ist das richtig?

Das ist falsch. Wir hätten das Integrationsministerium gestärkt oder komplett einem anderen Ressort zugeschlagen. Dass es nun zersplittert wird und Teile dem Sozial-, andere Teile dem Innenministerium zugeschlagen werden, führt zu Reibungsverlusten.

Grün-Schwarz will im Petitionsausschuss "nicht mit wechselnden Mehrheiten" abstimmen. Was halten Sie davon?

Der Bürger, der sich mit einem Anliegen an den Landtag wendet, hat einen Anspruch darauf, dass sich der einzelne Abgeordnete mit seiner Petition intensiv beschäftigt. Das ist ein verfassungsrechtlich verbrieftes Recht. Da kann sich der einzelne Abgeordnete doch nicht in ein Abstimmungskorsett zwängen lassen! Dieser Passus im Koalitionsvertrag ist inakzeptabel. Ich hätte gerne ein modernes, verständliches, transparentes Petitionsrecht geschaffen.

Grün-Schwarz hat in der Innenpolitik viel vor. Ist das in einer Legislaturperiode überhaupt alles umsetzbar?

Ich sehe sehr viele Einzelmaßnahmen, aber kein Gesamtkonzept. Das ist eine Wunschliste, die nicht unterfüttert ist.

Wo sehen Sie Ihre Zukunft?

Meine Zukunft sehe ich darin, möglichst gesund alt zu werden. Als einfacher Abgeordneter mache ich weiter Politik, aber nicht mehr in der ersten Reihe.