Heidelberg/Weinheim. (sös) Die Inklusion an allen baden-württembergischen Schulen soll kommen, doch sie stößt an Grenzen: Vor allem der Mangel an Sonderpädagogen bereite große Probleme, erklärte SPD-Kultusminister Andreas Stoch im Interview mit der Rhein-Neckar-Zeitung. „Wir haben viel zu wenige Sonderpädagogen, die ihre Ausbildung abschließen“, sagte Stoch. Der Anspruch, dass bereits im nächsten Schuljahr an allen 4500 Schulen Inklusion umgesetzt werden solle, sei daher „vollkommen unrealistisch“, entgegnete er auf entsprechende Kritik. „Wer von Halbherzigkeit spricht, muss sagen, wo die hochqualifizierten Sonderpädagogen herkommen sollen.“

Es gehe dabei „überhaupt nicht um die Frage, ob wir mehr Lehrer einstellen wollen“, sagte Stoch. „Wir können es schlicht und einfach nicht, weil sie nicht vorhanden sind.“ In Richtung der CDU, die kritisiert hatte, das Kultusministerium plane inzwischen mit deutlich weniger zusätzlichen Stellen als zuvor angekündigt, sagte Stoch: „Wir können uns zwar auf dem Papier 4000 Deputate wünschen. Wenn ich aber keine qualifizierten Mitarbeiter finde, dann bringt mir das überhaupt nichts. Wir müssen an der tatsächlichen Verfügbarkeit planen.“ Am grundsätzlichen Anspruch, dass an jeder Schule Inklusion möglich sein müsse, hält der Minister jedoch fest. „Es wird kein Veto-Recht für Schulen geben“, betonte er.

Für einige Zeit müsse das Land nun die gute Personalausstattung an den Sonderschulen gewährleisten und gleichzeitig Schritt für Schritt die Inklusion an den allgemeinen Schulen aufbauen, sagte Stoch der Rhein-Neckar-Zeitung. „Das heißt, wir werden sicherlich in dieser Phase auch mehr Ressourcen im System brauchen.“ Später werde es allerdings zu einem „Austauscheffekt“ kommen, also zum Wechsel von Sonderpädagogen an die allgemeinen Schulen, wenn Sonderschulen schließen. „Das ist kein gewünschter Effekt, aber ein Folgeeffekt, von dem wir ausgehen müssen, wenn immer mehr Eltern sich für die Beschulung ihrer Kinder an einer allgemeinen Schule entscheiden, wenn kleinere Sonderschulstandorte nicht mehr genügend Schüler haben, um weiter ihrer Arbeit nachzugehen“, so Stoch. Er versprach aber sinnvolle Planung: „Wir werden aber nicht zulassen, dass die Sonderschulen nach dem Zufallsprinzip von der Bildfläche verschwinden.“