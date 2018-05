Von Sören S. Sgries

Heidelberg. Karin Terfloth ist Professorin für Inklusionspädagogik an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg.

Das Thema Inklusion wird vor allem wegen der Probleme diskutiert - in der Theorie geht es aber?

Ja, natürlich. Aber in der Tradition unseres gegliederten Schulsystems ist es schwer. Das bisherige, traditionelle Schulsystem war sehr stark auf Homogenisierung ausgerichtet. Wir haben die verschiedenen Schultypen, in die nur darf, wer das Leistungsniveau erreicht. Unterschiedliche Ziele und Lernniveaus sind nicht vorgesehen. Inklusion und die damit verbundene Vorstellung von zieldifferentem Lernen stehen diametral zur Gliederung des Schulsystems.

Warum ist es so wichtig, die Inklusion voranzutreiben?

Es geht um die Möglichkeit, allen Schülern einen qualitätsvollen gemeinsamen Unterricht anzubieten. Auch soziale Aspekte spielen eine Rolle: Anregungen von gleichaltrigen Schülern, die keine oder nicht die gleichen Beeinträchtigungen haben, können sich positiv auf die Entwicklung von Kindern mit Förderbedarf auswirken. Wenn nur Kinder mit den gleichen Problemen in einer Klasse unterrichtet werden, ist weniger Interaktion möglich, gibt es weniger soziale Anreize.

Und vor diesem Hintergrund gehört auch ein Kind, dass nie das Abitur machen wird, ans Gymnasium?

Wenn man inklusiv denkt, muss man die Schulform und die Identität, die dahinter steckt noch einmal intensiv hinterfragen. Das Gymnasium ist eine sehr alte Schulform, die sich mit der Frage des zieldifferenten Unterrichts so noch nicht auseinandergesetzt hat. Inklusion braucht eine Schulform, die es möglich macht, dass Kinder lange gemeinsam lernen können, die mit unterschiedlichen Lernmöglichkeiten ausgestattet sind.

Also braucht man eigentlich die Gemeinschaftsschule?



Für gemeinsames Lernen ist das ein sehr gutes Modell. Man kann gemeinsam lernen und trotzdem verschiedene Abschlüsse machen. Leicht und einfach ist inklusiver Unterricht aber nie, es bleibt eine didaktische und pädagogische Herausforderung, auf die Lehrpersonen vorbereitet werden müssen.

Sie bilden Lehrer aus: Bereitet das Studium genug auf diese Herausforderungen vor?

Seit 2011 gibt es an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg einen übergreifenden Studienbereich zu Diversität und Inklusion, der Voraussetzung ist für alle angehenden Grund-, Haupt-, Realschul- und Sonderpädagogen. Aktuell arbeiten wir an der neuen Studienordnung für 2015. Da muss das Thema Inklusion einen breiteren Raum einnehmen und gezielt die Fachdidaktiken mit dem Thema Inklusion verknüpfen.

Klingt so, als beruhe bisher noch vieles auf freiwilligem Engagement - erst recht bei Gymnasiallehrern?

Es gibt Kollegen an den Hochschulen, die das Thema in der Lehre aufgreifen. In den Studienordnungen sollten diese Angebote jedoch verpflichtend sein.

Wie sieht es mit dem Personalbedarf aus: Geht Inklusion eigentlich nur in der Kombination Fachlehrer plus Sonderpädagoge?

Wir müssen Inklusion flexibel denken. Es kommt darauf an, wie der einzelne Lehrer ausgebildet ist und welche Kinder in der Klasse sind. Der Bedarf variiert, auch weil es ganz individuellen Förderbedarf gibt. Wichtig ist allerdings, dass die sonderpädagogische Expertise dort flexibel zum Einsatz kommt, wo sie benötigt wird.

Hinter Inklusion steckt auch ein gesellschaftliches Ideal. Dient sie wirklich dem einzelnen Kind oder bleibt es immer Außenseiter?



Das hängt von einer guten pädagogischen Arbeit ab. Kinder alleine in eine gemeinsame Klasse zu stecken und abzuwarten, was passiert, ist unverantwortlich. Das muss pädagogisch sehr gut aufbereitet werden.

Mit guten Lehrern funktioniert es?

Natürlich kann es zu Schwierigkeiten kommen, natürlich werden Leistungsunterschiede wahrgenommen - das werden sie sonst in Schulklassen auch -, natürlich kann Ausgrenzung ein Thema sein. Es gibt ja bisher auch die negativen Erfahrungen, das darf man nicht wegdiskutieren, dass Kinder nach schlechten Erfahrungen mit der Inklusion zurück an die Sonderschule gehen. Ich glaube, eine Ursache dafür sind oft noch nicht ausreichend auf heterogene Klassen und differenzierten Fachunterricht vorbereitete Lehrpersonen.