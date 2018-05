(rnz) Wertvolle Minuten gehen verloren, wenn Rettungswege und Brandschutzzufahrten durch abgestellte Fahrzeuge blockiert werden. Rettungskräfte kommen nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten an den Einsatzort. "Das kann sogar Menschenleben kosten", betont Bürgermeisterin Agnes Christner.

So hat es bei der jüngsten Kontrollfahrt von Feuerwehr und Ordnungsamt 35 Verwarnungen gegeben. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. "Dies zeigt, wie notwendig diese regelmäßigen Kontrollfahrten in den Abend- und Nachtstunden sind", betont Christner. "Wir wollen damit Anwohner und Verkehrsteilnehmer informieren und sensibilisieren - denn im Notfall zählt jede Minute."

Die aktuelle Rundfahrt mit einer Feuerwehr-Drehleiter, einem Löschfahrzeug sowie zwei Fahrzeugen des Ordnungsamtes führte zunächst in die Werderstraße. "Dort blockierten gleich mehrere Fahrzeuge die Weiterfahrt im engen Kurvenbereich - doch dank der Aufmerksamkeit, die eine Drehleiter auf sich zieht, kamen die Verursacher zeitnah hinzu und entfernten ihre Fahrzeuge", berichtet Corinna Keller, die als neue Leiterin des städtischen Vollzugsdienstes vor Ort war. Weiter ging die Fahrt ohne nennenswerte Beeinträchtigungen über den verkehrsberuhigten Bereich der Werderstraße in die Uhlandstraße.

In Neckargartach ging die Fahrtroute über die Römerstraße und die Brünnlesstraße weiter. "Auch hier kam es zu einigen wenigen Beanstandungen wegen verkehrswidrig abgestellter Fahrzeuge, die das Durchkommen der Feuerwehrdrehleiter zum Teil erheblich erschwerten", so Keller. Auch in mehreren engen Straßenzügen sei es zu gelegentlichen Behinderungen gekommen, die kostenpflichtig verwarnt wurden.

An weiteren Stationen zeigte sich ein überwiegend unproblematisches Bild: Lediglich in der Frundsbergstraße in Böckingen verzögerte sich die Weiterfahrt der Einsatzfahrzeuge durch einen unerwarteten Zwischenfall: "Im Begegnungsverkehr ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem die Unfallverursacherin offenbar erheblich unter Alkoholeinwirkung stand und keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte", sagt Keller. Nach Eintreffen der Polizei konnte die Kontrollfahrt fortgesetzt werden.

In der nördlich der Saarlandstraße gelegenen Florian-Geyer-Straße hatte die Feuerwehr freie Fahrt und im kreuzenden Hans-Reuter-Weg gab es lediglich vier Beanstandungen.

Anschließend ging die Fahrt zurück in die Innenstadt. Neben 13 kostenpflichtigen Verwarnungen in der Schulgasse, der Gustav-Binder-Straße und der Querschulgasse sowie der Falkenstraße musste dort auch ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Auf den Verursacher kommen hierbei Kosten in Höhe von etwa 200 Euro zu.