Stuttgart. (dpa-lsw) Nach den sexuellen Übergriffen in der Silvesternacht gibt es in Stuttgart und anderen Orten im Südwesten eine Antragsflut zum Kleinen Waffenschein. Zurzeit würden täglich 10 bis 15 Anträge etwa für Schreckschuss- oder Reizstoffwaffen gestellt, sagte eine Sprecherin der Landeshauptstadt. Jeder einzelne Fall werde geprüft. "Es ist nicht sinnvoll, dass sich Bürger vermehrt mit Waffen ausstatten", sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Waffen könnten bei ihrem Einsatz oder bei unsachgemäßem Gebrauch zum Teil erhebliche oder lebensbedrohliche Verletzungen hervorrufen.

Der Kleine Waffenschein erlaubt dem Inhaber das "Führen" von Gas-, Schreckschuss- und Signalwaffen. Er darf solche Waffen damit auch außerhalb seiner Wohnung bei sich tragen. Der Kleine Waffenschein ist aber keine Erlaubnis zur Benutzung solcher Waffen. Lediglich in Notwehrsituationen darf der Besitzer sie abfeuern. Für Bergsteiger und Startgeber bei Sportveranstaltungen gelten Ausnahmen. Der Schein wird auf Antrag von der örtlich zuständigen Behörde erteilt, etwa den Polizeibehörden oder Landratsämtern. Voraussetzung ist, dass der Bewerber volljährig sowie persönlich geeignet ist und zuverlässig erscheint. Er muss also mindestens 18 Jahre alt sein, darf nicht vorbestraft, drogensüchtig, alkoholabhängig oder geisteskrank sein. Die Gebühren liegen bei 50 Euro. Für den bloßen Erwerb von Gas- oder Schreckschusswaffen braucht man keinen Schein.

Der Kleine Waffenschein ist die Erlaubnis zum verdeckten Führen von Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen. Man muss dafür mindestens 18 Jahre alt sein, seine Zuverlässigkeit und die persönliche Eignung nachweisen - geeignet ist zum Beispiel nicht, wer geschäftsunfähig, psychisch krank oder Alkoholiker ist. Insgesamt gab es im vergangenen Jahr im Südwesten 43.093 solcher Erlaubnisse, 2014 waren es 40.001. Die Bedenken bei den Behörden wachsen.

Erfahrungen der Polizei zeigten laut einem Sprecher des Innenministeriums, dass Waffen und Gegenstände zur Selbstverteidigung oft gegen den eingesetzt würden, der sich schützen möchte. "Wenn Waffen in eine Konfliktsituation eingebracht werden, löst dies auch oft eine Gewalteskalation oder Schadensvergrößerung aus." Die Polizei empfiehlt deshalb, grundsätzlich keine Waffen und ähnliche Gegenstände zu tragen. "In Konfliktsituationen ist es besser, auf sich aufmerksam zu machen und die Polizei zu Hilfe zu rufen."

In Stuttgart gab es im vergangenen Jahr 221 Anträge, von denen 167 zugestimmt worden sei, sagte die Sprecherin. 40 Fälle seien noch offen. Im Jahr 2014 gab es lediglich 68 Anträge. In Karlsruhe wurden im vergangenen Jahr insgesamt 145 (2014: 69) Kleine Waffenscheine erteilt. Im laufenden Jahr seien bisher acht erteilt worden, teilte ein Sprecher mit. Etwa 30 Anträge würden derzeit noch bearbeitet.

In Ulm wurden 2015 24 Anträge gestellt, 2014 waren es noch 17. «Aber was in den letzten beiden Wochen lief, ist schon fast ein explosionsartiger Anstieg», berichtete Rainer Türke, Abteilungsleiter Sicherheit, Ordnung und Gewerbe der Stadt Ulm. Seit den Übergriffen in Köln seien acht Anträge gestellt worden - und alle acht wurden bewilligt. "Das Thema Einbruch wird konkret genannt, was in Köln gelaufen ist und sicher auch das Thema Terror", berichtete Türke. Die Mitarbeiter der Behörde sind besorgt. "Der Schuss geht nach hinten los", warnte Türke. "Wir weisen jeden Antragsteller darauf hin: Es bringt überhaupt nichts, um die eigene Sicherheit zu erhöhen. Es bewirkt in der Regel, dass die Aggressivität noch gesteigert wird."