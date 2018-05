Von Söhnke Callsen und Julia Giertz

Ehningen. Zuhören konnte Benjamin Lachat schon als Junge gut. "Früher sind oft Klassenkameraden zu mir gekommen, wenn sie jemanden zum Reden brauchten." Jetzt, mehr als 20 Jahre später, ist es sein Beruf, ein offenes Ohr zu haben.

Lachat ist seit zehn Jahren Schulsozialarbeiter an einer Grund- und Hauptschule im Kreis Böblingen. Außerdem ist er ehrenamtlicher Vorsitzender des Netzwerks Schulsozialarbeit in Baden-Württemberg. Lachat vermittelt zwischen zerstrittenen Klassenkameraden, versucht schwierigen Schülern den richtigen Weg zu zeigen und kümmert sich um Kinder, die Ärger mit den Eltern haben.

Nur zuhören und darüber reden - darauf beschränkten sich die Fähigkeiten eines Schulsozialarbeiters aber keineswegs, betont der 34-Jährige. Der Stuttgarter hat soziale Arbeit studiert, ist ausgebildeter Mediator und studiert parallel zu seiner halben Stelle als Schulsozialarbeiter noch Bildungsmanagement. "Man braucht in diesem Job unter anderem gute Kenntnisse in Psychologie, Jugendhilfe- und Jugendstrafrecht", erklärt er. "Aber trotz Ausbildung ist ein gewisses diplomatisches Geschick von Haus aus natürlich vorteilhaft", sagt er und lacht.

Nach Angaben der Landesregierung boomt Schulsozialarbeit in Baden-Württemberg derzeit. Auf Empfehlung der Enquêtekommission "Jugend-Arbeit-Zukunft" war das Land 1999 erstmals in die Finanzierung eingestiegen; 2005 wurde das Programm beendet, sehr zum Unmut mancher Kommunen. Seit Januar 2012 werden die Stellen nun wieder zu je einem Drittel vom Land, von den Jugendhilfe- und den Schulträgern finanziert. Die Zahl der Vollzeitstellen stieg von 690 Mitte 2010 auf derzeit 980 deutlich - und sie wird rasant weiter wachsen.

"Schulsozialarbeit betrachten wir als Landesaufgabe, weil Schule mehr ist als Vermittlung von reinem Wissen, nämlich eine Lebenswelt, in der Kinder und Jugendliche viel Zeit verbringen", sagt Sozialministerin Katrin Altpeter. Sie sieht den Wiedereinstieg auch als Reaktion auf den Amoklauf von Winnenden.

Wichtig im Umgang mit den Schülern sei besonders Ehrlichkeit, betont Lachat. "Wenn ein Jugendlicher jede Woche harten Alkohol trinkt, sage ich ihm ganz deutlich, was ich davon halte." Bewusst biete er eine Reibungsfläche. "Das kennen viele heute gar nicht mehr." Lachats Aufgabenbereich endet keinesfalls am Schultor. "Oft spielen sich Auseinandersetzungen zwischen Schülern heute in sozialen Netzwerken ab", erklärt er.

Schwierige Fälle beschäftigten einen manchmal nach Feierabend, sagt Lachat, der in wenigen Wochen zum zweiten Mal Vater wird. Zum Beispiel eine Schlägerei zwischen Achtklässlern, die er schlichten musste, oder das Gespräch mit einem Drittklässler, der an Selbstmord dachte, weil seine Eltern sich getrennt hatten.

Aber auch kleine Erfolge wirken nach. "Wenn ein Jugendlicher, der früher viele Probleme in der Schule hatte, mir stolz seinen Ausbildungsvertrag zeigt, ist das schon ein gutes Gefühl." Dennoch betont er: "Der Schüler muss wollen, sonst habe ich als Sozialarbeiter keine Chance."