Stuttgart (dpa/lsw) - Die Arbeitslosigkeit im Südwesten ist im Oktober saisonüblich zurückgegangen. Die Zahl der Arbeitslosen sank im Vergleich zum Vormonat um 3,4 Prozent auf 223 669 Menschen. Die Quote verringerte sich leicht auf 3,9 Prozent (September: 4,0), wie die Regionaldirektion der Agentur für Arbeit am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. «Von einem goldenen Oktober auf dem Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg kann man nicht sprechen, aber wir erleben mehr Bewegung als vor einem Jahr», sagte Direktionsleiterin Eva Strobel. Dennoch war die Lage in kaum einem Bundesland besser: Nur in Bayern ist die Arbeitslosenquote niedriger. Bei der Quote der Jugendlichen auf Jobsuche lag der Südwesten mit dem Nachbarland sogar gleichauf.