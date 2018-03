Jeder Karlsruher gehe fünf Mal im Jahr ins Schwimmbad, so Sozialbürgermeister Martin Lenz (SPD). Foto: dpa

Karlsruhe. Die Sonne fehlt noch im Sonnenbad, aber dafür ist es im Wasser viel wärmer als an der Luft. 16 Karlsruher Badefreunde sind beim ersten Sprung ins Freibadbecken dabei. Die badische Stadt will Vorbild einer kommunalen Badekultur sein. Das Sonnenbad im Karlsruher Westen ist bundesweit das erste Schwimmbad, das nach der Winterpause wieder öffnet.

"Das Leben ist schön!" Ulrike Hurst jubelt am Beckenrand über den Beginn der Freibadsaison. "Es ist einfach herrlich, sich in der frischen Luft im Wasser zu bewegen." Da macht es auch nichts aus, dass der Weg zum Becken durch kühlen Nieselregen führt.

Jeder Karlsruher gehe fünf Mal im Jahr ins Schwimmbad, sagt der zuständige Sozialbürgermeister Martin Lenz (SPD). Der Bundesdurchschnitt liege bei 2,1 Bäderbesuchen pro Einwohner. Die Stadt hat es laut Lenz so geschafft, einen Kostendeckungsgrad von 70 Prozent zu erzielen, doppelt so hoch wie im Schnitt aller Kommunen in Deutschland. Das Defizit lässt sich damit auf weniger als fünf Millionen Euro im Jahr begrenzen.