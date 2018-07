DB Schenker Logistics hat im Gewerbegebiet "Ilsfeld - Untere Bustadt", südlich von Heilbronn, an der Autobahn A 81 für insgesamt rund 27 Millionen Euro ein hochmodernes Logistikzentrum errichtet. Die Bauarbeiten auf dem 60.000 Quadratmeter großen Grundstück sind abgeschlossen; über 300 Mitarbeiter sowie rund 40 Auszubildende und BA-Studenten der Schenker Deutschland AG werden das neue Terminal Ende Dezember in Betrieb nehmen. In Ilsfeld werden die Landverkehrsgeschäftsstellen Tamm und Heilbronn zusammengeführt. Die Heilbronner Geschäftsstelle für Luft- und Seefracht zieht ebenfalls nach Ilsfeld, womit alle Produktbereiche unter einem Dach vereint sind. Kunden aus Industrie und Handel der Region werden so noch einfacher von den weltweiten Dienstleistungen von DB Schenker profitieren können. Auch die Mitarbeiter können sich auf den Neubau freuen. Modern eingerichtete Sozialräume und ein Eltern-Kind-Büro stehen zur Verfügung.