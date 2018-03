Von Bettina Wieselmann

Seit Monaten sorgen die Einsparpläne des Südwestrundfunks (SWR) für Empörung: Die geplante Orchesterfusion genauso wie der vermeintliche Rückzug aus dem Regionalen. Die RNZ sprach darüber mit Intendant Peter Boudgoust.

Was ist los mit dem Südwestrundfunk? Der Bundestagspräsident nennt die geplante Orchesterfusion verheerend, der Landtagspräsident kämpft als oberster "Regioretter" für die Vor-Ort-Berichterstattung. Haben Sie bei Ihrer Sparaktion die Interessen der Allgemeinheit aus den Augen verloren?

Ganz im Gegenteil. Anders als die selbsternannten Retter stehe ich selbst eben nicht für eine Lobbygruppe, sondern für den ganzen SWR. Der muss, so gibt es der Staatsvertrag vor, informieren, bilden, beraten, unterhalten und dabei doch insgesamt seinem kulturellen Auftrag gerecht werden.

Und das macht Probleme?

Wir wissen, dass wir uns bis 2020 auf ein Finanzloch von 166 Millionen Euro einstellen müssen, wenn wir die Dinge so weiterlaufen lassen wie bisher. Das aber wäre verantwortungslos. Deswegen haben wir uns ein ambitioniertes Einsparprogramm vorgenommen, das nicht ohne Opfer abgehen wird. Betroffen ist aber das ganze Haus, von der Verwaltung über die Technik bis zu den Programmbereichen. Am Ende wird ein schlankerer SWR stehen, der seinem Programmauftrag in vollem Umfang nachkommt.

So richtig kommunizieren konnten Sie diese Botschaft bisher nicht. Die Kulturszene wirft Ihnen Banausentum und Schlimmeres vor. Sie sprechen von den Kritikern als einem "exklusiven, esoterischen Heer von Hütern ausschließlich eigener Interessen"

Natürlich kann ich die Liebhaber unserer Orchester verstehen. Wir hängen genauso an unseren Klangkörpern. Richtig ist aber auch, dass es eine in Teilen inszenierte Öffentlichkeit gibt, die nur kleine Teile des Programms betrifft. Würde man dem nachgeben, führte das zur Reformunfähigkeit des SWR. Dann würde jeder Bereich sofort für unberührbar und niemals veränderbar erklärt.

Die Kritiker führen an, bei einem Jahresetat von über einer Milliarde Euro sollte es doch möglich sein, für zwei hochkarätige Orchester 20 Millionen Euro im Jahr bereit zu halten.

So kann man nicht rechnen. Da werden Äpfel mit Birnen verglichen. Fakt ist: Allein die Hörfunkdirektion wendet 30 Prozent ihres Budgets für die Klangkörper in Baden-Württemberg auf - das sind keine Peanuts. Wir haben noch in Rheinland-Pfalz die Deutsche Radio Philharmonie. Wir müssen in allen Bereichen sparen. Auch beim Fernsehen. Ich kann und will keinen Schutzzaun um einzelne Bereiche ziehen.

Vielleicht ist es ja gar nicht so dringlich, zu sparen?

Das Prinzip Hoffnung hat Griechenland in die Katastrophe geführt. Wir sind uns und den Gebührenzahlern eine vorausschauende Finanzplanung schuldig.

Gibt es denn die Chance, dass sich die Orchester-Städte Stuttgart, Baden-Baden und Freiburg, wie vorgeschlagen, als neue Mitgesellschafter an der Finanzierung beteiligen?

Wir werden das in den nächsten Tagen sehr intensiv prüfen. Klar ist, wenn wir uns auf externe Partner verlassen, dann brauchen wir eine stabile, langfristig tragfähige Lösung.

Ein Zehn-Jahresvertrag?

Das wäre das Minimum.

Der SWR-Staatsvertrag schreibt das Recht auf regionale Berichterstattung fest. Sie aber wollen die SWR-4-Frühsendungen der sieben Regionalstudios ausschalten. Wie passt das?

Das ist kein Widerspruch. Wir wollen die regionale Berichterstattung aus unseren Studios sogar verstärken. Die regionale Frühsendung in SWR4 aber verschlingt besonders viel Ressourcen.

Wann fallen die Entscheidungen?

Am 29. Juni wollen wir im Rundfunkrat noch einmal grundsätzlich diskutieren. Je länger die Diskussion andauert, je emotionaler sie zugespitzt wird, desto schlechter ist das gerade für die Orchester. Die Musiker müssen wissen, wohin die Zukunft geht, dann haben wir noch vier Jahre Zeit, um sie zu gestalten. Und für die Regionalstudios gilt das auch. Alles andere lähmt nur und zerrt an den Nerven aller Beteiligten.