Von Andreas Böhme, RNZ Stuttgart

Stuttgart. So stellt man sich den islamistischen Terroristen ja eher nicht vor: Frisch rasiert, im dunklen Anzug, mit Schlips und weißem Hemd sitzt Ismail I. auf der Anklagebank. Flankiert von zwei Anwälten erzählt er über sich und sein 24 Jahre junges Leben, das ihm jetzt zum zweifelhaften Ruhm verhilft, der mutmaßlich Erste zu sein, der wegen Mitgliedschaft und Unterstützung der Terrormiliz "Islamischer Staat" vor einem deutschen Gericht steht.

Seit dem Herbst vergangenen Jahres sitzt Ismail in Untersuchungshaft. Damals hatte ihn die Polizei geschnappt, in einem Auto voller Tarnklamotten, die er nach Syrien bringen wollten. Der Verkäufer in einem Spezialgeschäft für Jäger hatte die Polizei alarmiert, ihm kam der Kauf eines 4000 Euro teuren Nachtsichtgeräts eigenartig vor. In diesem Frühjahr schließlich hat ihn der Generalbundesanwalt angeklagt, zusammen mit seinem 34 Jahre alten Bruder und einem gleichalten Deutschen afghanischer Herkunft.

Die Vorgeschichte: Nach privaten Schicksalsschläger verliert der überdurchschnittlich intelligente junge Mann zunehmend den Boden unter den Füßen - und gerät in einer Moschee an die falschen Freunde. Wie sie ihn radikalisieren, bleibt offen. Im vergangenen Herbst jedenfalls landet er in Syrien, scheint bereit für den Märtyrertod. Dann sieht er die anderen Gefallenen und merkt, dass der bewaffnete Kampf sein Ding halt auch nicht ist.

Die Anklage behauptet, Ismail sei religiös-fundamentalistischer Überzeugung, doch seine gestrige Aussage nährt Zweifel. Oder liegt das an der Verteidigungsstrategie? Die hebt ausführlich auf die schwierige Jugend ab. Warum der junge Mann aber so zügig die Rolle vom vergnügungssüchtigen Kiffer zum überzeugten Fundamentalisten wechselte, erklärt bestenfalls der Verfassungsschutz: Labile Jugendliche wie Ismail seien leichte Beute für die Terror-Anwerber. Heute weiß er: "Ich habe mein Leben zerstört."