Von Bettina Wieselmann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Aus den baden-württembergischen Gefängnissen kamen in den letzten Monaten immer wieder schlechte Nachrichten. In Bruchsal verhungerte ein Häftling. Ein Gespräch mit Justizminister Rainer Stickelberger (63, SPD) über die Defizite im Strafvollzug.

Herr Minister, ein Gefangener verhungert in einer Haftanstalt des Landes. Wie kann so etwas passieren?

Das ist ein ganz schlimmer Fall, der intensiver Aufklärung bedarf. Es läuft das staatsanwaltliche Ermittlungsverfahren gegen den Leiter der Justizvollzugsanstalt und gegen die zuständige Anstaltsärztin. Daneben laufen disziplinarische Maßnahmen gegen den suspendierten Leiter. Wir müssen die Ergebnisse abwarten.



Ihr Ministerium hat die Fachaufsicht über den Strafvollzug. Erstaunt hat, wie schnell Sie Behördenversagen verneint haben. Ihre Beamten wussten doch, dass es Schwierigkeiten mit dem Gefangenen gab.

Er war selbstverständlich im Ministerium bekannt. Wir sind aber, wenn es um die Einschätzung von einzelnen Gefangenen geht, auf die Meldungen aus den Haftanstalten angewiesen. Darauf müssen wir uns verlassen können. Denn bei ca 7700 Haftplätzen weist unsere Statistik für das Jahr 2013 insgesamt über 17.000 Gefangene aus, Zugänge und Entlassungen eingerechnet. Das ist eine enorme Zahl.



Mit der Bitte um Verlegung des gefährlichen Gefangenen hatte der Leiter der Haftanstalt Bruchsal Ihrem Haus Anfang Juli dargelegt, dass der Inhaftierte "aufgrund seiner Wahnvorstellungen" nichts von der Anstalt annehme und sich von selbst gekauftem Müsli ernähre.

Dieser äußerst aggressive, wegen Totschlags verurteilte Gefangene wurde vor allem unter dem Aspekt der Sicherheit ins Auge genommen. Bekannt ist, dass er 2012 in der JVA Offenburg einen Beamten so stark verletzt hatte, dass dieser bis heute dienstunfähig ist. Zur zehnjährigen Haftstrafe kam deshalb eine Freiheitsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung von anderthalb Jahren hinzu. Es gab in der JVA Freiburg einen weiteren gravierenden Angriff, so dass er nach Bruchsal verlegt wurde.

Können die Bedingungen des Strafvollzugs psychisch besonders auffälligen Gefangenen überhaupt gerecht werden?

Das ist eine wachsende, sehr schwierige Klientel. Mein Haus bereitet gerade eine Expertenkommission vor, die die Situation analysieren und gegebenenfalls Verbesserungen vorschlagen soll.

Wie konnte es denn sein, dass der Häftling am 9. August in Einzelhaft starb?



Die Einzelhaft, die immer nur für drei Monate angeordnet wird, war zu diesem Zeitpunkt nicht genehmigt, was unter anderem Gegenstand der disziplinarischen Ermittlungen ist. Sie hätte nach Ablauf Mitte April, wie es zuvor ja auch geschah, erneut bei uns beantragt werden müssen. So durfte meine Abteilung Justizvollzug davon ausgehen, dass sie aufgehoben war.

at das Konsequenzen?

Ich habe umgehend verfügt, dass die Anordnung der Einzelhaft, wenn sich ihr Ende nach drei Monaten nähert, auf Wiedervorlage kommt. Und die Haftanstalt muss einen Abschlussbericht ans Ministerium schicken. Das verstärkt die Kontrolldichte.

Muss die nicht noch viel enger sein? Es kann doch nicht sein, dass sich ein Gefangener bei uns einfach zu Tode hungert.



Nein, das darf nicht sein. Wenn ein schlechter Gesundheitszustand gegeben ist, muss man reagieren. Der Anstaltsleiter aber hat den Häftling dem Ministerium gegenüber als "gesundheitlich stabil und sauber" beschrieben. Einige Wochen vor seinem Tod hat der Gefangene selbst in einem Brief geschrieben, dass er sich gesund fühle. Für das Ministerium hat sich nicht ergeben, dass sich eine lebensbedrohende Situation entwickelte.

Was ist mit Zwangsernährung?



Zwangsmaßnahmen dürfen nur Ultima Ratio sein. Sie dürfen nicht gegen den freien Willen des Betroffenen angeordnet werden. Hier ist die entscheidende Frage, ob er in seinem freien Willen eingeschränkt war und ob das medizinische Personal vor Ort das erkennen konnte. Denn er hat ja jede Behandlung und alle Gespräche immer verweigert, wobei er sich gut und auf Deutsch artikulieren konnte. Im Wege einer Ferndiagnose aus Stuttgart geht das nicht.