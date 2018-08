Hochwasser in Heidelberg: Anfang Juni trat der Neckar das letzte Mal über die Ufer und flutete auch die Altstadt in der Nähe der Alten Brücke. Foto: Joe

Von Christian Altmeier u. Sören S. Sgries

Heidelberg. Besonders gefährlich wirkt der Neckar am Freitagmorgen nicht. Gemächlich fließt er an der Heidelberger Stadthalle vorbei, in der die Ministerpräsidentenkonferenz tagt. Eines ihrer zentralen Themen: der Hochwasserschutz. Denn die Erinnerungen an den Sommer, als nicht nur der Neckar sondern vor allem Flüsse in Bayern und im Osten Deutschlands zum Teil ganze Ortschaften überfluteten, sind noch frisch - und die Schäden noch lange nicht bezahlt. Insgesamt acht Milliarden Euro zahlen allein Bund und Länder in einen Hilfsfonds für die Flutopfer ein.

Das soll nicht bei jedem Hochwasser aufs Neue so sein. "Es ist nicht die Aufgabe der öffentlichen Hand, Hochwasserschäden zu regulieren", erklärt Sachsens Ministerpräsident Stanislav Tillich (CDU) nach dem Treffen der Regierungschefs. Hier seien die Versicherungen in der Pflicht - und die Hausbesitzer, denen ein entsprechender Versicherungsschutz oftmals fehle.

Sein baden-württembergischer Kollege, Gastgeber Winfried Kretschmann, pflichtet ihm bei. "Wir prüfen ernsthaft, ob es möglich ist, eine Versicherungspflicht einzuführen", berichtet der Grünen-Politiker. Alle Hausbesitzer müssten dann eine Elementarschadenversicherung abschließen, die im Gegensatz zur Wohngebäudeversicherung auch Hochwässerschäden abdeckt.

Eine Versicherungspflicht für Immobilienbesitzer wird regelmäßig diskutiert. Das Ziel: Nicht mehr der Staat - und somit der Steuerzahler - soll etwa Hochwasser-Folgekosten tragen, sondern die Gemeinschaft der Versicherten. Derzeit ist es so, dass in Hochrisikogebieten sehr hohe Beiträge gefordert werden, trotz hoher Selbstbeteiligung. Nicht jeder kann sich das leisten. Durch eine "Elementarschadenversicherung" für alle soll die Einzelbelastung geringer werden. Darin sollten "Elementeschäden jeder Art" abgedeckt werden - neben Hochwasser auch Starkregen oder Hagel.

Aktuell haben in Baden-Württemberg rund 95 Prozent aller Hausbesitzer eine entsprechende Police abgeschlossen - auch, weil dies von 1960 bis 1994 Pflicht war. Noch heute bestehen viele Banken bei der Eigenheimfinanzierung auf entsprechende Vorsorge. Bundesweit sehen die Zahlen jedoch deutlich schlechter aus, nur 32 Prozent der Wohngebäude sind abgesichert. Sachsen liegt direkt hinter dem Südwesten: mit nur 42 Prozent. Insgesamt steigen die Zahlen allerdings kontinuierlich seit dem "Jahrhunderthochwasser" 2002. Damals waren nur 19 Prozent der Immobilien versichert. sös



Bundesweit hat bislang nicht einmal ein Drittel der Hausbesitzer eine solche Police, in Bayern sogar nur ein Fünftel. Die große Ausnahme bildet Baden-Württemberg: Hier haben 95 Prozent der Immobilieneigner eine Elementarschadenversicherung - weil sie bis 1994 schon einmal vorgeschrieben war. "Die Versicherungspflicht musste damals aufgehoben werden, weil sie einer EU-Verordnung entgegenstand", erklärt der Stuttgarter Regierungssprecher Rudi Hoogvliet. Derzeit werde vom Land aber verfassungsrechtlich geprüft, unter welchen Bedingungen die Verpflichtung wieder eingeführt werden kann.

Die Hausbesitzer im Südwesten würden davon besonders profitieren. Derzeit zahlen die meisten nämlich doppelt: Sie müssen einerseits ihre Versicherungsprämien entrichten. Zum anderen tragen sie über ihre Steuergelder zu den Hilfen für nicht versicherte Flutopfer bei. "Baden-Württemberg zahlt 27 Millionen Euro pro Jahr in den Hochwasserfonds ein - und das für die nächsten 20 Jahre", rechnet Hoogvliet vor. Das gehöre zwar zur Solidarität unter den Ländern dazu. "Aber man muss schon überlegen, wie hier eine Entlastung stattfinden kann." Angestrebt werde eine bundesweite Regelung. Die übrigen Länder zeigten sich hier durchaus aufgeschlossen. So betont auch Tillich: "Die Pflichtversicherung ist eine Option, die wir uns vorbehalten".

Der Sachse ist jedoch noch über eine andere Entwicklung besorgt. So könnten sich viele Menschen, deren Häuser in Gebieten mit hohem Überschwemmungsrisiko liegen, gar nicht versichern - oder bestehende Versicherungen würden von den Anbietern gekündigt. Die Allianz etwa wolle bis zu 15 000 Verträge kündigen, die sie noch aus DDR-Zeiten übernommen habe.

Die Versicherungsbranche sieht die Pläne zu einer Versicherungspflicht unterdessen skeptisch. Stephan Schweda vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft nennt zum einen verfassungsrechtliche Schwierigkeiten: "Jeder, der zahlt, müsste in gleichem Maße vom Risiko betroffen sein", skizziert er die Problemlage. Außerdem fürchtet er, dass mit einer Versicherungspflicht langfristig die Schäden höher werden. Mit dem Gedanken "Wir sind ja versichert" im Hinterkopf, gebe es weniger Anreize für Investitionen in Präventionsmaßnahmen, warnt er.

Diesem Argument widerspricht Gert Wagner, Experte des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Durch differenzierte Beiträge je nach Umfang der Prävention, könnten entsprechende Anreize aufrecht erhalten werden. Auch die Belastung bliebe erträglich: Rund 150 Euro im Jahr, so die DIW-Erwartung.

Damit es gar nicht erst zu Schäden kommt, wollen die Länder auch die Hochwasservorsorge verbessern. So berichtete Tillich, dass sich durch die bessere Zusammenarbeit mit Tschechien die Vorwarnzeit beim Elbehochwasser von 12 Stunden im Jahr 2002 auf mehr als 60 Stunden in diesem Jahr verbessert habe. "Das hat die Schäden ganz erheblich reduziert", so der CDU-Politiker. In der Kommunikation mit Sachsen-Anhalt und Thüringen gebe es jedoch noch Lücken, die man rasch beheben müsse. Denn nicht nur Hoogvliet warnt: "Die Wetterkapriolen nehmen weiter zu."