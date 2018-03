Stuttgart. (dpa-lsw) Hoch "Brigitta" sorgt weiter für klirrende Kälte in Baden-Württemberg. Die Menschen müssten sich in den nächsten Tagen weiterhin auf winterliches Wetter einstellen, sagte eine Meteorologin vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Stuttgart. Tagsüber gebe es weiterhin häufig Dauerfrost. Lediglich am Rhein sowie am unteren Neckar soll die Temperatur knapp über den Gefrierpunkt steigen. Auch Freitag herrschen meist Minusgrade vor. In der Nacht zum Donnerstag war es mit minus 13,4 Grad in Buchen und in Bad Mergentheim im Südwesten am kältesten, wie die DWD-Expertin mitteilte.