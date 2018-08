Die schöne neue Bildungswelt in Heilbronn: Der Bildungscampus wird in den nächsten drei Jahren um wenigstens das Dreifache wachsen. Foto: Fritz

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. An diesem Abend wurde mit Superlativen nicht gespart, dass in dessen Verlauf aber auch manches (noch) in Frage gestellt wurde, kann man, zunächst von der Oberfläche her, nur begrüßen. Dies schon deshalb, weil es das "Center for Advanced Studies" (CAS), das Wissenschaftsministerin Theresia Bauer auf dem dem Bildungscampus der Dieter-Schwarz-Stiftung einweihte, ohne die Schwarzstiftung genauso wenig geben würde, wie den unter Geburtswehen selbstständig gewordenen DHBW-Standort Heilbronn. Stiftungsgeschäftsführer Erhard Klotz, der eine hochkarätige Gästeschar zur feierlichen Eröffnung, begrüßen konnte, hatte vom Anfang aller Bemühungen an immer schon betont, dass die Erfolgsgeschichte des Bildungscampus in seiner besonderen Struktur von öffentlichen und privaten Hochschuleinrichtungen am Ende vor allem davon abhänge, auch Masterstudiengänge hierher zu bekommen. Das ist ja nun geglückt, mit dem "CAS" in sogar noch optimierter Form. Das wundert nicht, steht doch hinter den Stiftungsbemühungen die ganze Landesregierung, sollen hier künftig bis zu 2500 Studienplätze angeboten werden.

Unter dem Dach der CAS werden künftig alle dualen Masterstudienangebote der DHBW gebündelt. Auch das Zentrum für Hochschuldidaktik (ZHL) wird in Zukunft seinen Sitz in Heilbronn haben. Dabei will man auf die Ressourcen der besten Lehrkräfte zurückgreifen, etwa die Hälfte aller Seminare, Kurse, Vorlesungen werden in Heilbronn stattfinden, der andere Teil wird nach inhaltlichen Gesichtspunkten auf die anderen Studienorte verteilt. "Durch diese standortübergreifende Durchführung können die Kernkompetenzen der einzelnen Studienakademien optimal genutzt werden" heißt es dazu. Das klingt freilich auch nach Trost gegenüber den anderen Standorten der DHBW hinter denen weder die schier unerschöpfliche Finanzkraft einer Stiftung wie der Schwarz-Stiftung steht noch deren geballter Ehrgeiz.

Weil es aber auch Anerkennung nicht umsonst gibt, wurde die Ankündigung von Thomas Edig, stellv. Vorstandsvorsitzender der Porsche AG, der selbst mit einem Bachelor-Abschluss der DHBW seine Karriere startete, mit großem Befriedem aufgenommen. Der "größte Mittelständler" Deutschlands wird 15 Mitarbeitern aus seinem ausgewählten Nachwuchskräfte-Pool ein Masterstudium an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg ermöglichen, davon fünf in Heilbronn.

Zuvor hatte CAS-Rektor Prof. Otto h. Jacobs (vor seiner Emeritierung Rektor an der Uni Mannheim) aufgeschlüsselt, wie sich die Fächerkombination von Wissenschaft und Technik überschneidet, dies und die vielfältigen Entwicklungspotenziale der DHBW, wurde auch im Rahmen von zwei hochkarätig besetzten Gesprächsrunden thematisiert, vor allem auch im Hinblick auf die demografische Entwicklung in Deutschland. Da, wo nicht alles schon jetzt planbar ist, ging es in den lehrreichen Gesprächsrunden dann auch in Tiefen der Themen "Bildung" und "Lebenslanges Lernen" - und der damit verbundenen gesellschaftlichen Verantwortung. Dass man auf manche dieser Fragen nicht gleich die Antwort parat hatte, war nicht nur sympathisch, sondern auch der Beweis dafür, dass man auch in diesen Ebenen lebenslang Lernen will und muss.

"Mit der Eröffnung des CAS vollzieht die DHBW einen wegweisenden weiteren Entwicklungsschritt", hatte Ministerin Bauer gesagt - und: "Der Bildungscampus ist eine Glücksfall für das Land, für die Stadt, für die Hochschulen." OB Harry Mergel, der nicht müde wird, Heilbronn als "Wissensstadt" zu preisen, hatte an diesem Abend auch etwas zu lernen. Normalerweise, so sagte er, kenne er bei Veranstaltungen dieser Art achtzig Prozent aller Teilnehmer und Gäste, heute gehe es ihm umgekehrt". Diese Verhältnismäßigkeit ist auch auf der Ebene der Studenten zu wünschen: Sie sollten Heilbronn kennen, bevor man sich um jeden einzelnen von ihnen bemühen muss.