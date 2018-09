Frankfurt/Main. (dpa-lhe) Am kommenden Freitag wird in Hessen die letzte Abiturklausur geschrieben - und das wollen die Abiturienten für gewöhnlich feiern. Deshalb bereiten sich die hessischen Kommunen derzeit auf die oft in Parks und auf den Straßen steigenden Feste vor. Wegen der hohen Müllmengen und den zum Teil betrunkenen Jugendlichen treffen sie verschiedene Maßnahmen. Rund 27.000 hessische Schüler wollen in diesem Jahr ihr Abitur machen.

Im Kurort Bad Homburg gibt es seit vier Jahren eine Arbeitsgruppe von Polizei, Stadt, Rotem Kreuz und den Schulen mit den jeweiligen Abiturjahrgängen. Die Gruppe spricht die Maßnahmen zur Abi-Party ab. So soll es wie im vergangenen Jahr Einlassbändchen für die Feier im Jubiläumspark geben, jedem Abiturienten stehen drei Stück zu. "Die Zahl derjenigen, die nicht das Abitur feiern, sondern sich nur betrinken wollen, haben wir auf diese Weise reduziert", sagt Stadtsprecher Andreas Möring. Mit den Bändchen und der Arbeitsgruppe habe man sehr gute Erfahrungen gemacht.

Auch in Frankfurt soll wieder im Grünen gefeiert werden. Mehr Mülleimer und mobile Toiletten will die Stadt im Grüneburgpark aufstellen, wo sich seit einigen Jahren die Abiturienten verschiedener Schulen für ihre Abifeier versammeln. Auch Mitarbeiter der Drogenaufklärung des "Alice-Project" sind wieder unterwegs, die auf einen bewussten Umgang mit Alkohol hinweisen wollen. Sie stellen ein Zelt auf, in dem es einen Rückzugsraum sowie kostenlos Wasser und Obst geben soll. Auch die Polizei werde laut dem Umweltdezernat vor Ort sein, sich aber zurückhalten. Grund für die Polizeipräsenz ist die Abiturfeier im Jahr 2013, bei der es unter anderem zu Schlägereien gekommen war.

In Marburg wird traditionell ein Autokorso gestartet. Etwa 1000 Schüler erwartet die Stadt. Sie fahren vom Parkplatz des Georg-Gaßmann-Stadions auf einer festgelegten Route bis zum Messeplatz. In den Wagen ist laut Stadt Alkohol verboten. Polizei und Ordnungsamt werden vor Ort sein.

Vor allem vermüllte Grünflächen sind auch in Wiesbaden Jahr für Jahr ein Problem. Daher wird die Polizei verstärkt in den Reisinger-Anlagen am Hauptbahnhof sowie am Warmen Damm patrouillieren. "Wir wollen den Abiturienten nicht die Feier verderben, es muss nur in gewissen Grenzen laufen", sagte ein Stadtsprecher. Vor einigen Jahren wurde bei einer Abifeier unter anderem eine Parkbank in den Teich am Warmen Damm geworfen.