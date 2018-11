Ein Wakeboarder ist am 7. Juli 2016 auf einer Wasserskianlage im Seepark "Linzgau" in Pfullendorf unterwegs. Foto: dpa

Stuttgart. (dpa/lsw) Das Wetter verspricht ein Wochenende für Sonnenanbeter - dem Südwesten könnte der heißeste Sonntag des Jahres bevorstehen. "Nach einem kühleren Freitag mit Wolken kommen zwei heiße Tage am Wochenende", sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes am Freitag.

Der Samstag wird nach ihren Angaben bis zu 30 Grad in Freiburg bringen. Im Bergland gibt es angenehme 24 Grad. Mit strahlendem Sonnenschein kann auch der Sonntag punkten: Am Bodensee sind 34 Grad vorhergesagt. Das kann der Expertin zufolge der heißeste Sonntag des Jahres im Land werden. Gewitter ziehen demnach erst am Montag über den Südwesten.