Fellbachs Bürgermeister Christoph Palm (links) und Sami Khedira bei der WM-Party auf dem Sportplatz des TV Oeffingen in Fellbach. Der Vereins-Sportplatz wird in ''Sami-Khedira-Stadion'' umbenannt. Foto: Sebastian Kahnert

Fellbach. (lsw) Weltmeister Sami Khedira hatte sich am Morgen im Rathaus in Fellbach in das Goldene Buch der Stadt eingetragen. Danach fuhr er in den Stadtteil Oeffingen. Auf dem Sportgelände des örtlichen Fußballvereins hatte die Stadt und der TV Oeffingen eine WM-Party organisiert.

Die Fans nahmen den Nationalspieler jubelnd in Empfang. "Ich bin stolz und dankbar, ein Deutscher zu sein. Und ich bin stolz, ein Oeffinger zu sein", rief der Ehrengast. Dass so viele Menschen gekommen sind, habe er nicht erwartet. "Dafür hat sich die Reise gelohnt", sagte der Fußballer, der am Morgen aus dem Urlaub in Südostasien zurückgekehrt war.

Der Fellbacher Oberbürgermeister Christoph Palm (CDU) freute sich, dass Khedira der Einladung spontan gefolgt sei. Die Umbenennung des Stadions hätten der Gemeinderat und der TV Oeffingen in den vergangenen Tagen beschlossen. Khedira sagte, es sei etwas ganz besonderes, dass ihm diese Ehre schon in jungen Jahren zu teil werde. Er versprach, sich in Zukunft für die Jugendförderung in seinem alten Verein einzusetzen.

Khedira ist in Fellbach nach wie vor mit seinem Wohnsitz gemeldet. Seine Eltern und Brüder leben im Ort.